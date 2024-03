Lunedì 18 marzo 2024 alle ore 10.30 in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza dell’unità d'Italia il Gruppo Alpini Terme Euganee organizza in collaborazione con la direzione scolastica presso ics Vittorino da Feltre di Abano Terme una cerimonia per la premiazione del concorso “Piccoli scrittori con la penna” concorso promosso dal Gruppo Alpini Terme Euganee che premierà sei elaborati tra i tanti svolti dai ragazzi delle classi terze dell’istituto. Come previsto dal regolamento del concorso gli elaborati dovevano trattare uno dei temi affrontati in classe proprio con gli alpini, al primo classificato un buono spendibile per acquisto di libri scolastici.

Questa cerimonia è il coronamento di un anno di attività svolta dagli Alpini nelle scuole del territorio in collaborazione con il centro studi della Sezione ANA di Padova. Sono infatti più di 150 le ore totali svolte in aula e centinaia gli alunni coinvolti. I temi affrontati non sono solo quelli legati alla storia del nostro paese ma trattano anche: la solidarietà, l'impegno civile, l'educazione civica, il rispetto della natura e l’organizzazione delle strutture pubbliche del nostro paese. Nel corso dell’anno scolastico sono state diverse le uscite per visitare gli uffici comunali del territorio, i sacrari militari e la diga del Vajont.

Saranno presenti il Senatore Questore del Senato della Repubblica Antonio De Poli, il Vicepresidente Vicario della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo, Consigliere Regionale Elisa Venturini e il Vicesindaco di Abano Terme Francesco Pozza.