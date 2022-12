La padovana Blum vola al Ces di Las Vegas per promuovere l'ecosistema dell'innovazione

Blum accompagna le migliori startup italiane al CES 2023, il più importante evento tech al mondo, in programma a Las Vegas dal 5 all’8 gennaio. In partnership con Digital Dynamic del business futurist Alberto Mattiello, seguirà quindi la comunicazione del padiglione italiano, che ospita 50 startup all’interno di Eureka Park. Un luogo che nei quattro giorni del CES sarà animato da eventi, innovation talk e occasioni di networking ideate e organizzate proprio con il contributo di Blum.

«Da anni siamo ospiti fissi al CES di Las Vegas, crocevia nevralgico per intercettare i trend emergenti nel mondo tech – sottolinea Luca Barbieri, cofondatore di Blum con Francesca Ponzecchi e Domenico Lanzilotta –. Quest’anno ci siamo con un ruolo diverso: una responsabilità che affrontiamo con orgoglio e la consapevolezza della forza dell’ecosistema italiano, che sta dando segnali importanti di crescita. Una maturazione che deve passare anche per un nuovo riconoscimento internazionale. Questa opportunità rafforza la nostra mission come società di consulenza che aiuta il meglio dell’innovazione italiana a comunicare e a creare relazioni di valore». Blum supporterà infatti ITA, Italian Trade Agency, a comunicare alla platea internazionale del CES l’ecosistema dell’innovazione made in Italy sottolineando il valore aggiunto della strategia che ITA ha messo in campo e che intreccia supporto e promozione, servizi e accompagnamento: dalle 50 startup presenti che rappresentano tutti i settori di punta della tecnologia italiana, agli eventi che raccontano il sistema di supporto all’innovazione e danno voce alle industry più importanti, passando per la presentazione del nuovo Centro di innovazione, Innovit, aperto di recente a San Francisco.