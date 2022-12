A Natale una famiglia padovana su tre regala prodotti tipici

Una famiglia padovana su tre regalerà prodotti tipici, e stagionali, in occasione delle prossime festività. Il report, a cura di Cia Padova, registra un aumento del 10% rispetto allo scorso anno dei cittadini che si recano abitualmente a fare la spesa nei punti di vendita diretta delle aziende agricole. Tuttavia, a causa dell’incremento dei costi dell’energia e dell’inflazione galoppante, nel contempo è diminuita dell’8% la capacità di spesa del singolo acquirente. «Oggi le famiglie preferiscono fare dei doni utili ai parenti e agli amici – sottolinea Cia Padova – Fra questi, i prodotti della terra, direttamente dal campo alla tavola, genuini e supercontrollati».

Le scelte

Tirano, in particolare, le ceste natalizie contenenti frutta e verdura di stagione, oltre che miele, pasta e biscotti fatti in casa, salumi, formaggi, olio e vino. «È tornato il made in Italy – commenta il direttore di Cia Padova, Maurizio Antonini - e questo traina l’intero comparto agroalimentare in un periodo che, in ogni caso, rimane difficile pure per gli elevati costi dell’energia e delle materie prime agricole”. I consumatori, dunque, hanno riscoperto il valore dell’acquisto direttamente dal produttore. “Col tempo si è venuto a creare un profondo rapporto di fiducia che, in ultima analisi, si traduce in un legame con il territorio e con gli agricoltori, veri e propri custodi della terra».

Le eccellenze

«Invitiamo le famiglie a preferire le nostre eccellenze – aggiunge Antonini – Rappresentano una buona idea pure per i regali last minute, oltre che per la cena della Vigilia, il pranzo di Natale e quello di Capodanno”. “Si tratta di prodotti freschi e che, di conseguenza, vanno consumati a stretto giro”. “L’acquisto delle primizie – conclude - è anche un modo per rilanciare il tessuto economico locale».

Foto articolo da comunicato stampa