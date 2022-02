“Chaîne des Rôtisseurs”, due veneti al vertice italiano dell’associazione mondiale della gastronomia

Cambio al vertice italiano dell’associazione mondiale della gastronomia “Chai?ne des Ro?tisseurs”. A guidare il Bailliage nazionale sono stati chiamati due associati, entrambi veneti e appartenenti alla classe 1977: si tratta del veneziano Enrico Spalazzi, nominato presidente (Bailli De?le?gue?), e del padovano Niccolo? Gjonovic che lo supportera? in qualita? di vicepresidente (Chancelier). Insieme a loro, il friulano Nicola Biasi, noto per essere stato premiato come miglior giovane enologo italiano under 40 nel 2020, ricoprendo il ruolo di Esperto di vini nazionale (Enchanson), il lombardo Giulio Arria, con il ruolo di Conseiller Gastronomique, e due nomi confermati dalla precedente squadra: Anna Accalai e Bruno Peloi, in qualita? di Charge?e de Missions e di Charge? de Presse rispettivamente.

“Chai?ne des Ro?tisseurs”

Commenta il neo presidente Spalazzi: «Sono davvero onorato di questa nomina. La cultura culinaria ed enologica italiana va promossa e condivisa, rispettandone le tradizioni e esaltandone le tantissime eccellenze. Ma non solo. L’arte della buona tavola e? da sempre espressione di convivialita? oltre che uno strumento prezioso che abbiamo a disposizione per dialogare con tutto il mondo. Credo che mai come in questo momento sia necessario ripartire proprio dalle persone e dalla voglia di stare insieme. Rendendo omaggio a chi ogni giorno con il proprio lavoro o la propria passione rende la cucina italiana il patrimonio piu? ricco che abbiamo». La Chai?ne des Ro?tisseurs e? un’associazione internazionale di enogastronomia, fondata in Francia nel 1248, abolita dalle leggi Napoleoniche e poi riformata nel 1950. I co-fondatori della nuova Confre?rie furono tre gastronomi, (Maurice-Edmond Sailland detto Curnonsky - uno dei piu? grandi nomi della gastronomia del ‘900 che, tra le altre cose, ha elevato la guida Michelin a punto di riferimento assoluto in Francia -, Auguste Be?cart, e Jean Valby), e due professionisti della cucina (Louis Giraudon e Marcel Morin). Oggi e? presente in 75 Paesi e conta oltre 35 mila associati in tutto il mondo tra chef, sommelier, manager di sala, esperti e appassionati. In Italia ci sono attualmente circa 1.000 soci. Si fonda su due principi fondamentali: l’amore per l’enogastronomia, dunque i piaceri della tavola, e il valore dell’amicizia. Il suo operato e? volto a diffondere e promuovere il binomio che da sempre lega l’eccellenza della buona cucina con il valore della convivialita?. Registrata con Atto ufficiale al Tribunale di Parigi, l’ente e? apartitico e apolitico, non ha scopi secondari o finalita? di lucro, ma soltanto quello della divulgazione della cultura della gastronomia e del “bien vivre”.