La cena del pre-festival di Sanremo dedicata alle specialità venete, al timone la Chef Mariana Epure de La Montecchia

C’è tanta suspense per l’evento musicale italiano più rinomato e mentre la penisola attende incuriosita le prime note dal palco, anche a Casa Sanremo si vive un grande fermento iniziando dalla serata inaugurale del pre-festival che, con grande orgoglio, sarà dedicata alle specialità venete.

Le protagoniste

Il menù, ad oggi super segreto, sarà realizzato dalla maestria e dalla creatività di 10 Lady Chef coordinate dalla coinvolgente Mariana Epure. Rumena di nascita e da vent’anni chef italiana per passione, è Executive Chef al ristorante La Montecchia Green di Selvazzano Dentro a Padova dove sta promuovendo uno speciale progetto dedicato ai prodotti del territorio e a km0.

Per la cena veneta, con vip e artisti del 6 febbraio, avrà al suo fianco una brigata straordinaria di Lady Chef professioniste riunite sotto lo stemma dell’Associazione Cuochi Serenissima. Chef Giada Bozzolan del moderno ristorante vegano “il profumo della freschezza” e Chef Angel’s Angelica Cicortas di InChef Food Consulting & Lab arrivano entrambe da Lusia in provincia di Rovigo, Chef Maria Topa è ora attiva alla Bottega Mastro Egidio di Modena ma ha seguito per anni il Catering Villa Boschi di Verona, la Chef Aurora Alexe, titolare de Le Delizie di Aurora viene da Montagnana (Padova) mentre è originaria di Vedelago a Treviso Chef Monica Michielin titolare di Numerisù IAD Pasticceria. Le altre della crew sono tutte veneziane a partire da Chef Elisabetta Boscolo "Zemelo" titolare dei Bagni internazionale a Sottomarina di Chioggia, Chef Sara Ormenese creatrice del Progetto Sapore Primitivo e Chef Medina Glorimar dell’agriturismo Noiari a Summaga.

Mariana Epure

Ogni serata gastronomica del Festival sarà dedicata a diverse regioni, valorizzando i prodotti e le tradizioni locali, reinterpretate in chiave moderna. Mariana Epure, vincitrice, nel maggio del 2021, del campionato italiano indetto dalla Federazione Cuochi, come Migliore Lady Chef d’Italia, è alla sua seconda esperienza al Festival di Sanremo. Nel 2022 aveva accettato la sfida coordinando una delle cene di gala con due stagiste e lo staff di Casa Sanremo: “Sono davvero entusiasta di condividere questa esperienza con le mie colleghe, abbiamo lavorato tanto, studiato e provato i piatti insieme, anche la pasticceria e i dessert saranno molto ricercati e sapranno conquistare e sorprendere. – Racconta Mariana – Ci siamo trovate così bene insieme che stiamo già organizzando una specialissima cena di beneficenza per il 6 marzo p.v. al Golf della Montecchia di Padova. Tutte e 10 noi Lady Chef realizzeremo un menù dedicato a sostenere le case rifugio del Centro Veneto Progetti Donna Auser. Cento posti su prenotazione e le intere quote saranno donate direttamente all’associazione, grazie alla collaborazione di partner sensibili e attenti. Siamo davvero contente di metterci a disposizione per una causa così importante e così urgente”.

Lady Chef Mariana Epure - Foto articolo da comunicato stampa