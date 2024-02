Chiara Salvetti, l'imprenditrice padovana tra le protagoniste del libro “Nel nome delle donne”

È da poco uscito il nuovo libro “Nel nome delle donne” (Rubbettino editore; AA. Adriano Moraglio e Silvia Lessona), dedicato a sette imprenditrici che con la loro visione hanno impresso una svolta determinante all’attività in cui sono state coinvolte, al punto da poter esclamare: “se non ci fosse stata lei…!”.

Chiara Salvetti, cresciuta a Padova

Tra le protagoniste, Chiara Salvetti, cresciuta a Padova “dentro” all’avventura imprenditoriale del Festivalbar, vera e propria creatura dello zio Vittorio Salvetti. Chiara non si lascia però incasellare in percorsi già definiti e dopo aver impresso una direzione rivoluzionaria nell’attività del compagno (nel settore manifattura di lusso), decide di intraprendere una nuova strada professionale che la avvicina al mondo della formazione. Oggi, attraverso la sua società di consulenza, la EVO-Evolvere Visioni Obiettivi, aiuta imprenditori, manager, liberi professionisti e team aziendali a riconnettersi ai propri talenti, a dare spazio alle nuove ambizioni, a trovare soluzioni in momenti sfidanti.

Abbattere i pregiudizi

Chiara ha deciso di affidare la sua esperienza a questo nuovo libro che rientra in un vero e proprio progetto di cultura aziendale al femminile. Ideale sequel de “L’Impronta delle Donne”, (sempre edito da Rubbettino nel 2022), questo racconto corale rappresenta - per volere della sua ideatrice Marianna Carlini, da 25 anni attiva nella comunicazione aziendale, e delle protagoniste stesse - una sorta di piccolo movimento, un contributo per riuscire ad abbattere i pregiudizi di genere sul lavoro e nella società in generale.

Le sette storie

Partendo da due domande, “Che cosa succede quando una donna entra in azienda e riesce a imprimere la sua personale visione al punto da diventare decisiva per il futuro stesso dell’impresa? E, soprattutto, qual è la reazione degli uomini, colleghi, amici, compagni, padri, mariti?”, il libro narra in prima persona sette storie che si intrecciano inevitabilmente anche con quella imprenditoriale e sociale del nostro Paese. Dal miracolo economico alla prima grande crisi energetica, dall’emergere dei concorrenti asiatici all’esplosione di Internet, passando per la bolla finanziaria del 2008, fino alle recentissime, drammatiche vicende della pandemia di Covid19.

Saper improvvisare

«Nel tango (sua grande passione; ndr), come nella vita personale e professionale, ci possono essere imprevisti, - confida Chiara nel libro - da un ostacolo nel percorso a un partner che inciampa, a un passo sbagliato, a un rifiuto per un invito. Ho imparato che saper improvvisare e saper seguire il cambio di rotta mantenendo il proprio asse sono i due ingredienti necessari perché il tutto si svolga in armonia».

L’anteprima del libro

Qui trovate un’anteprima della storia di Chiara Salvetti https://www.labellezzadellimpresa.it/il-tango-di-chiara-saper-seguire-i-cambi-di-rotta/

