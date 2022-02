Chiavi di volta Festival & Academy, un crowdfunding per realizzare la terza edizione dell’evento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

“Dopo un’edizione in presenza dedicata a tutte le forme del falso e una online incentrata sull’immaginare il domani, l’Associazione Alumni della Scuola Galileiana, la Scuola di Eccellenza dell’Università degli Studi di Padova, lancia in crowdfunding su Eppela la terza edizione di Chiavi di Volta Festival e Academy: un festival culturale che vuole essere un’occasione di lifelong learning, intercettando le domande e le urgenze sui temi del contemporaneo direttamente dalla società civile.

La raccolta fondi

In crowdfunding fino al 27 febbraio su Eppela, la prima piattaforma italiana reward-based, la campagna è tra le proposte selezionate dal bando Crowdfunder35, il primo progetto di crowdfunding rivolto a tutte le imprese che attualmente costituiscono la comunità di Funder35, per sostenere le migliori organizzazioni nella produzione e realizzazione delle loro attività artistiche e culturali, e accompagnarle con un percorso formativo finalizzato ad accrescerne le competenze.

Le nuove forme di potere

Per questa edizione, dedicata al tema delle nuove forme di potere, l’Associazione ha introdotto una novità che arricchisce il progetto ed il suo impatto. In un momento storico in cui la comprensione di temi di interesse pubblico richiede delle conoscenze e un’elaborazione sempre più approfondita, le classiche conferenze aperte alla cittadinanza, segno distintivo di Chiavi di Volta, verranno precedute da un percorso formativo, L’Academy, rivolto ad un selezionato pubblico adulto, con lo scopo di approfondire in maniera interattiva le tematiche al centro del Festival.

Le lezioni

Le lezioni dell’Academy verranno poi rese disponibili “in pillole” sui canali social e sul sito internet dell’Associazione, affinché possano raggiungere un ampio numero di persone interessate ad approfondire le tematiche trattate.

L’obbiettivo

Se Chiavi di volta Festival e Academy raggiungerà l’obiettivo prefissato o raccoglierà un importo pari almeno al 50% del budget richiesto, sarà cofinanziato da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, che raddoppierà quanto raccolto fino a un importo massimo di euro 5mila.

Questo il link alla campagna:

