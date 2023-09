Birra, vino, olio e... lumache: ecco i protagonisti padovani di "Cibo da Festival" a Venezia

La birra agricola di Baone, il vino e l’olio extravergine dei Colli Euganei, i prodotti per la cosmesi naturale grazie alle lumache dell’Alta Padovana: ecco i testimonial padovani di “Cibo da Festival” da oggi a sabato alla Mostra del Cinema di Venezia. Coldiretti porta al Lido i protagonisti dell’agricoltura veneta e fanno parte della “truppa” padovana tre giovani agricoltori saliti alla ribalta con le loro idee innovative.

Agricoltori padovani

Due arrivano dai Colli Euganei: Alessia Parisatto con la sua birra artigianale prodotta a Baone e Anthony Ottolitri con l’olio extravergine d’oliva di Arquà Petrarca. Dall’Alta Padovana arriva Maria Gavrilita con i prodotti per la cosmesi e la bellezza ottenuti dal più grande allevamento di lumache della nostra provincia, a Campo San Martino. I tre agricoltori emergenti partecipano in questi giorni a “Cibo da Festival”, l’iniziativa di Coldiretti Veneto e Campagna Amica, in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, che si volge fino a sabato al Lido di Venezia in Riva Corinto grazie alla presenza di Isola Edipo, luogo di scambio culturale per autori, attori, cantanti ed artisti.

"Cibo da Festival"

“Cibo da Festival” si articola in tre giorni animati dagli agrichef di Terranostra, la rete degli agriturismi di Coldiretti, e dai produttori di Campagna Amica che serviranno piatti e presenteranno le tipicità locali invitando il pubblico alla degustazione e conoscenza delle bontà del territorio. In calendario esperienze da gourmet e una ricca rassegna della biodiversità agroalimentare regionale con eccellenze a km zero. Ambasciatori delle proposte padovane i tre giovani imprenditori faranno conoscere i loro prodotti e i loro lavoro. Alessia Parisatto ha scelto di unire le potenzialità della sua azienda, Valle del Masero, con quanto di meglio offre il territorio per produrre una birra caratteristica e identitaria, ottima negli abbinamenti grazie a al suo livello aromatico. “Maserina”, questo il nome scelto per la birra al mosto di vino firmata da Alessia, esalta proprio la biodiversità dei Colli Euganei, il cui terreno si presta sia alla coltivazione dei cereali che dell’uva. Anthony Ottolitri è impegnato nella coltivazione di un vasto uliveto nel cuore dei Colli Euganei, ad Arquà Petrarca, nell’azienda Verde Colli, e si occupa anche della vendita diretta del suo olio extravergine di qualità attraverso la rete dei mercati di Campagna Amica. Maria Gavrilita ha intrapreso l’attività agricola scommettendo sulla diversificazione dei prodotti: il suo allevamento “Vita da Lumaca” a Campo San Martino copre sia il mercato alimentare sia il mercato della cosmesi. Maria presenta la sue proposte per una bellezza tutta al naturale grazie alla bava purissima di chiocciola e alle sue particolari qualità.