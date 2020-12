«Il cinema come terapia»: per i pazienti dell’Hospice a Capodanno un film in streaming gratuito

Riceviamo e pubblichiamo:

Trascorrere la miglior vita possibile per i piccoli pazienti dell’Hospice significa anche divertirsi dinanzi ad un bel film come al cinema. Ecco che l’Associazione La miglior vita possibile non poteva lasciarsi scappare l’occasione di collaborare con l’Associazione MediCinema Italia onlus, che propone il Cinema come terapia grazie a progetti che - come si legge nel sito «prevedono l’utilizzo del cinema come elemento evasivo e di distrazione diventa una “cura” per alleviare la sofferenza fisica e mentale. L’applicazione di questo metodo e il suo costante monitoraggio negli ambiti pediatrici, psichiatrici, geriatrici, pre e post-chirurgici, nelle terapie riabilitative, intensive e nelle lunghe degenze, è un intervento che genera un beneficio e un’innovazione nel trattamento clinico, affiancando la tradizionale terapia medica».

Trascorrere qualche ora in serenità e divertimento

L’associazione MediCinema Italia infatti, allestisce veri spazi di cinema all’interno delle strutture ospedaliere e case di cure italiane, da adibire alla terapia di sollievo per pazienti e degenti familiari, e grazie alla collaborazione con la piattaforma Infinity consente anche i pazienti in terapie domiciliari di poter vedere in streaming tutti i film che offre Infinity, tra i quali quelli suggeriti da MediCinema, per trascorrere qualche ora in serenità e divertimento.

Il film del 31 dicembre

Per la sera dell’ultimo giorno dell’anno, l’Associazione La miglior vita possibile, con MediCinema Italia, offre in programmazione gratuita per i pazienti in carico dell’Hospice Pediatrico di Padova e del Veneto seguiti con le cure domiciliari, di poter assistere ad uno dei film fantasy più apprezzati degli ultimi tempi, la cui storia è nata dalla penna di J. K. Rowling, la “Mamma” di Harry Potter: “Animali fantastici e dove trovarli”, film del 2016 diretto da David Yates sulle avventure del protagonista, Newt Scamander, il quale, arrivato a New York per una breve pausa, pensa che tutto stia andando per il verso giusto, se non fosse per la fuga di alcuni degli Animali Fantastici che potrebbero causare molti problemi sia nel mondo magico che in quello babbano.

Associazione di volontariato La miglior vita possibile

Costituita nel 2018, promuove e sostiene lo studio, la diffusione della cultura e delle opportunità di avanzamento scientifico e del miglioramento delle condizioni di salute e di vita della popolazione pediatrica sottoposta a cure palliative, sensibilizzando gli esponenti del mondo imprenditoriale e della cultura scientifica e tecnologica alla realizzazione di metodologie, strumenti e protocolli di cura sempre più avanzati ed efficaci nel campo delle Cure Palliative pediatriche. L’Associazione sostiene e supporta la realizzazione di progetti di cura e assistenza alla popolazione pediatrica mediante collaborazione tra settore pubblico e privato. Promuove attività volte alla individuazione, creazione ed acquisizione di risorse economiche a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle cure palliative pediatriche, nonché dei progetti attuativi e di cura in tale ambito. I fondi comunque ottenuti saranno integralmente e direttamente investiti nello sviluppo dei progetti e delle iniziative conformi alle finalità dell’associazione.

Associazione MediCinema Italia

Medicinema Italia è un’associazione italiana che nasce nel 2013 ispirandosi all’esperienza di MediCinema UK, charity attiva nel Regno Unito dal 1996. E’ una Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), iscritta all’elenco della Regione Lombardia, dove ha la propria sede legale. L’ambito di attività è nazionale, in progressiva espansione dopo le prime esperienze a Milano e Roma. Dal 2014 ha il patrocinio del Ministero della Salute, dal 2016 gode del sostegno della Direzione Generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per le attività di promozione cinematografica. MediCinema Italia è già presente all’interno del Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma; Spazio Vita Coop Sociale-Ospedale Niguarda di Milano; Casa Pediatrica Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano; Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald Italia di Brescia; Centro Clinico Nemo di Milano Niguarda. MediCinema Italia rappresenta il primo protocollo a livello nazionale di utilizzo continuativo di contenuto cinema e cultura in ambito ospedaliero con programmi mirati per ogni tipologia di paziente.

