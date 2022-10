Cinghiali in centro a Montegrotto Terme: il video

Prima sguazza nel fossato, e poi scappa attraversando la trafficata strada senza ovviamente curarsi dell'arrivo delle auto: Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme, ha diffuso un video in cui l'assoluto protagonista è un cinghiale che si aggira indisturbato nelle vicinanze del centro del Comune termale.

Cinghiali

Afferma Mortandello: «Ho ricevuto da una cittadina questo video girato alle ore 7 della mattinata di oggi, lunedì 3 ottobre, in circonvallazione a Montegrotto Terme, sotto villa Draghi, a poche centinaia di metri dal Comune e dal centro della città. Che in zona ci fossero i cinghiali è risaputo, ma vederli in azione è comunque impressionante e ci dà la dimensione di quale sia la pericolosità per gli automobilisti in transito, per i cittadini e per i turisti. Al di là degli annunci sulla stampa, penso che sia doveroso che l’ente parco intervenga con risolutezza e con metodiche scientificamente validate per contenere questo problema, che oltre che ambientale sta diventando di ordine pubblico. Come amministrazione comunale stiamo abbiamo predisposto l’illuminazione pubblica di quel tratto di strada proprio a tutela degli automobilisti che possono improvvisamente trovarsi di fronte un cinghiali. Un ringraziamento speciale - conclude Riccardo Mortandello - va alla ragazza che ha girato il video e che lo ha girato all’amministrazione comunale affinché vengano presi adeguati provvedimenti».