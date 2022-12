Una "Città che legge”: assegnato anche quest'anno a Este il prestigioso riconoscimento

La Città di Este ha ottenuto, anche per il biennio 2022-2023, la qualifica di “Città che Legge”, dimostrando di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando del Ministero della Cultura-Centro per il libro e la lettura e da ANCI.

L'impegno

Con questa speciale qualifica, si intende valorizzare l’impegno a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul territorio. Il riconoscimento sostiene anche la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di infuenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva

Torna la passione per la lettura

«Le indagini ISTAT più recenti hanno testimoniato che, soprattutto tra i più giovani, dopo una crescita importante nel numero dei lettori, avvenuta nel primo decennio degli anni 2000, ora il numero degli appassionati della lettura è in preoccupante calo. - commenta l’Assessore alla Cultura Luigia Businarolo. - In un contesto di questo genere, riuscire a mantenere il riconoscimento di “Città che Legge” è un traguardo importante, anche di tipo culturale. Spesso ci lamentiamo che i nostri figli leggono poco a casa e che c’è una sorta di incapacità di comprensione del testo scritto, trasversale fra tutte le età. Non pensiamo che forse questa sia una conseguenza del fatto che viviamo in ambienti in cui, ai libri, è lasciato un posto marginale, anche in termini fisici. Come Città, Este ha deciso di puntare invece molto sul luogo che meglio rappresenta il valore della lettura, la Biblioteca Civica. Lì, in un ambiente che è arredato in funzione dei libri e che li pone al centro dei suoi spazi, si realizzano tante belle attività per ogni fascia d’età, che aiutano le persone ad incontrare la dimensione della lettura e quindi anche ad appassionarsene».

I progetti

Sono molti, infatti, i progetti attivi presso la Biblioteca Civica “Contessa Ada Dolfin Boldù” di via Zanchi 17, dedicati ai diversi utenti e che coinvolgono le scuole e la comunità grazie anche alla collaborazione di qualificati operatori del settore.

Oltre ai consueti servizi di consultazione, prestito (anche interbibliotecario provinciale), emeroteca, postazioni web, postazioni studio, informazioni bibliografiche, si affiancano infatti molte iniziative di carattere culturale e di diffusione della lettura.

La Biblioteca promuove, ad esempio, due Gruppi di Lettura: uno dedicato da vari anni agli adulti e dallo scorso anno anche quello “dei ragazzi”, per i bambini della 4a e 5a primaria. Prosegue con entusiasmo anche il Progetto Nazionale “Nati per Leggere”, per promuovere la lettura ad alta voce con i bambini più piccoli, favorendo il sostegno e lo stimolo a tutti i processi di apprendimento cognitivo ed emozionale. La Biblioteca si rivolge spesso proprio alle fasce più giovani, con incontri, visite guidate, laboratori e appuntamenti organizzati insieme alle scuole cittadine, dall’Asilo Nido alle superiori; ma anche alle fasce adulte con iniziative di formazione permanente (es. i Corsi annuali di lingua e Alfabetizzazione digitale).

Numerosi anche gli appuntamenti aperti alla cittadinanza: incontri con l’autore, eventi, rassegne letterarie come la nuovissima ESTEmporanea, svoltasi per la 1^ edizione nella scorsa estate; ma anche veri e propri spettacoli legati al mondo della letteratura, che contribuiscono a rendere la Biblioteca Civica un luogo di cultura, socialità e conoscenza imprescindibile per il benessere della comunità.

Info dettagliate sui servizi e gli orari della Biblioteca Civica nella pagina web: https://www.comune.este.pd.it/ it/page/biblioteca-civica- contessa-ada-dolfin-boldu

https://www.comune.este.pd.it/it/news/este-e-una-citta-che-legge-anche-nel-2022-2023

https://cepell.it/citta-che-legge-2022-2023-scopri-se-il-tuo-comune-ha-ottenuto-la-qualifica/

Foto articolo da comunicato stampa - Nicoletta Bertelle e classe Primaria