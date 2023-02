Cittadella tra le cinque migliori destinazioni turistiche d’Europa 2023

"Cittadella ora puoi festeggiare. Dopo tre settimane di votazioni e di attesa, sei appena stata proclamata 5° Migliore Destinazione Turistica d’Europa 2023". È così che il sogno, lungamente rincorso, oggi diventa realtà.

I voti

A darne notizia, con grande emozione e visibile commozione, l’Ufficio Turistico Iat e il Comune di Cittadella. Il Contest online si è concluso alle ore 11.59 di venerdì 10 febbraio e i risultati non si sono fatti attendere troppo, giusto il tempo di rielaborare 700mila voti complessivi e provenienti da 178 Paesi del mondo. Cittadella, con un totale di più di 54mila voti, si è posizionata 5° in classifica e quindi è ufficialmente l’unica destinazione in Italia che si è classificata nella TOP 5 delle Migliori Destinazioni Turistiche d’Europa 2023.

Unica in Italia

Ciò significa che la bella città murata avrà davanti a sé un futuro certamente impegnativo, ma carico di importanti soddisfazioni, nuove sfide e grande visibilità. Un orgoglio indescrivibile, un successo strepitoso, un Titolo così tanto ambito che cambierà le sorti del turismo nel nostro territorio.

Il percorso

Cittadella il 20 gennaio entrava in gara in punta di piedi, affiancata sia da temibili capitali Europee sia da cittadine meno note. Tempestivamente ha attuato una campagna di promozione turistica che si è rapidamente diffusa in maniera efficace ed è stata supportata da Testimonial che “mettendoci la faccia” hanno consolidato con valide motivazioni questa candidatura.

Una strategia comunicativa e di marketing vincente, dato che in termini di voti Cittadella ha superato le città di Essen, Veszprem, Grenoble Alpi, Mannheim, Porto Santo, Toledo, Faial, Rodi, Tossa del Mar, Ascona Locarno, Milos, Sollèr, Delft.

Le altre città

Sembrava impossibile competere con le capitali Praga, Copenaghen, Londra, che invece si sono attestate su un posizionamento inferiore in classifica. Le città che non rientrano nella TOP 5 sono quindi, in ordine decrescente: Essen, Veszprem, Londra, Grenoble Alpi, Mannheim, Porto Santo, Toledo, Faial, Rodi, Copenhagen, Tossa del Mar, Ascona Locarno, Milos, Praga, Sollèr. L’ultima classificata è Delft (Paesi Bassi).

Il logo

Contemporaneamente alla comunicazione di questo grande risultato, l’Ufficio Turistico ha già ricevuto il tanto atteso Titolo e Logo di Migliore Destinazione Turistica d’Europa 2023. Verrà immediatamente utilizzato, congiuntamente all’invio dei doverosi ringraziamenti a tutti coloro che hanno votato per Cittadella. Lo Iat sta già pensando e ideando una modalità snella affinchè il Logo possa essere diffuso su larga scala.

Il sogno

Intanto la città è frastornata ed è tutt’ora incredula. In classifica davanti a Cittadella le capitali Varsavia, Atene, Vienna. Tanti i messaggi di congratulazioni da parte di tutti, alcuni sostenitori si sono incontrati tutti insieme per scoprire il verdetto e festeggiare.

Ma ora arriverà la fase più importante, la parte più impegnativa. Già dalla prossima settimana l’Ufficio Turistico lavorerà ad importanti cambiamenti per lanciare nel mercato turistico un’immagine coordinata di Cittadella completamente rinnovata. Il Logo sarà stampato in tutti i depliant della nuova stagione 2023, nei pannelli espositivi della biglietteria dell’ingresso alle Mura, nel materiale cartaceo delle prossime 10 Fiere a cui si parteciperà nel corso del primo semestre dell’anno.

Questo importante progetto avrà inizio già questa domenica presso la fiera di settore Bit di Milano, la borsa del Turismo Internazionale, questo 12-13-14 febbraio in cui si divulgherà al pubblico degli operatori turistici nazionali ed internazionali che l’Italia, rappresentata da Cittadella, è nella TOP 5 delle Migliori Destinazioni Turistiche d’Europa 2023.

Non si faranno attendere notorietà e visibilità nelle riviste di turismo Europeo più seguite ed apprezzate.

Un traguardo meritato, che lancia Cittadella nell’Elite d’Europa

L’organizzatore European Best Destinations su Cittadella dichiara: “«Apprezziamo la qualità della campagna su Cittadella che è stata globale, intelligente, audace, proprio come lo è la destinazione. È un onore e un orgoglio avere Cittadella votata da decine di migliaia di viaggiatori al vertice di destinazioni come Londra, Rodi, Toledo, Copenaghen. Ciò dimostra che la destinazione Cittadella ha trovato il suo pubblico, ovvero quello dei viaggiatori alla ricerca di una destinazione con un’offerta unica in Europa, una destinazione con un’anima, una destinazione con radici, storia, un luogo dove vivere esperienze uniche in Italia. Rimaniamo a vostra disposizione affinché Cittadella sia sempre dove dovrebbe essere, alla luce». E ancora: «Cittadella, tra 400 mete europee, a giugno era stata selezionata per la sua qualità della vita, la sua offerta culturale e gastronomica, i suoi eventi, le sue infrastrutture, il suo patrimonio. Questo 10 febbraio Cittadella ha realizzato l’impresa di salire non tra i primi 15 o 10 ma nella top 5 delle mete preferite dai viaggiatori di 178 paesi in tutto il mondo (5° destinazione più votata in Europa davanti a Londra, Praga, Copenhagen, Toledo,…) con +54.000 voti da parte dei viaggiatori, principalmente da Regno Unito 26%, Stati Uniti 14%, Francia 9%, Germania 9%, Italia 31%».

Il lusto

In questi 21 giorni di votazioni un record di quasi 700mila viaggiatori provenienti da 178 paesi hanno scoperto e votato 21 destinazioni eccezionali in Europa. La pagina di voto ha ottenuto un record di oltre 263.000 condivisioni sui social network ed è già stata visionata da diversi milioni di viaggiatori.

Entrata nella TOP 5, Cittadella riceverà importante visibilità sulle riviste National Geographic, Condé Nast, Corriere Viaggi, Yahoo, Forbes USA.

I numeri

Se prendiamo il totale dei voti provenienti dall’Italia, comparati ai risultati delle classifiche degli anni precedenti, in questa classifica europea Cittadella rimarrebbe la 5 più votata European Best Destinations anche senza voti nazionali per Cittadella. Ciò per noi dimostra un internazionale interesse per questa destinazione”

La pagina di voto ha avuto un record di + 200mila condivisione sui social network in 3 settimane offrendo una visibilità massiccia e internazionale. Questi risultati saranno visionati da milioni di viaggiatori (fino a 420 milioni di viaggiatori) nel 2023 offrendo a Cittadella un servizio internazionale di promozione.

Non è un caso che Cittadella offra da anni un’offerta culturale e di alta qualità. Cittadella seduce con la sua qualità di vita, il suo vivere tradizioni, il suo patrimonio architettonico, la sua offerta culturale che interesserà nel prossimo futuro famiglie, amanti, appassionati di storia, giovani e viaggiatori d’argento.

La collaborazione

Grazie al lavoro del Comune, dello IAT Cittadella, dei cittadini e del pubblico votante, Cittadella sarà pubblicata prossimamente da prestigiosi media come Forbes USA, Condé Nast Travellers, National Geographic, Corriere Viaggi, Yahoo, come una delle 5 migliori destinazioni da visitare in Europa, godendo di una massiccia promozione.

Siamo particolarmente orgogliosi e onorati di avere Cittadella a bordo quest’anno e spero di essere in grado in futuro di fornire a questa destinazione unica un massimo di visibilità per partecipare attivamente alla sua attrattiva per un pubblico di viaggiatori ad alto potere d’acquisto. Il Logo e il Titolo premiano il lavoro del Comune, delle Istituzioni, ma anche albergatori, negozianti, ristoratori, soggetti pubblici e privati, non ignorando gli attori più importanti: gli abitanti di Cittadella. Premia una città che ha creato un marchio forte e ha tutte le carte in regola per crescere nel turismo con eventi di qualità durante tutto l’anno, infrastrutture di qualità, incredibile offerta culturale, un’offerta di patrimonio unica in Europa, uno straordinario restauro per rendere Cittadella la destinazione fortificata più bella d’Europa e uno dei gioielli del turismo in Europa.”

Riferita alla sua popolazione Cittadella è la destinazione che raccoglie il maggior numero di voti (54.528 voti per 20.157 abitanti), a dimostrazione che una piccola destinazione può salire ai primi posti di una classifica europea.

Qui di seguito la Classifica al completo

1 Varsavia (Polonia)

2 Atene (Grecia)

3 Maribor (Slovenia)

4 Vienna (Austria)

5 Cittadella (Italia)

6 Essen (Germania)

7 Veszprem (Ungheria)

8 Londra (Regno Unito)

9 Grenoble Alpi (Francia)

10 Mannheim (Germania)

11 Porto Santo (Madeira, Portogallo)

12 Toledo (Spagna)

13 Faial (Azzorre, Portogallo)

14 Rodi (Grecia)

15 Copenaghen (Danimarca)

16 Tossa del Mar (Spagna)

17 Ascona – Locarno (Svizzera)

18 Milos (Grecia)

19 Praga (Repubblica Ceca)

20 Sóller (Spagna)

21 Delft (Paesi Bassi)

Info web

https://muradicittadella.it/risultati-contest/

Foto articolo da post Facebook