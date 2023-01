Migliore destinazione turistica europea 2023: in gara c’è anche Cittadella, ecco come votarla

Alla mezzanotte di venerdì 20 gennaio tutto il mondo ha scoperto le destinazioni in gara per l’ottenimento del titolo di Migliore Destinazione Turistica Europea 2023. Oggi finalmente il link della piattaforma della società belga European Best Destinations è attivo, operativo e cliccabile. Il link per votare Cittadella è il seguente: https://muradicittadella.it/iovotocittadella/

All’interno della pagina quindi sono state svelate le città e le destinazioni turistiche in gara unitamente alla nostra Cittadella.

Concorrono al prestigioso titolo per esempio:

Vienna, unica città a rappresentare l’Austria, la Capitale, con numero abitanti 1.931.953

Varsavia, unica meta a rappresentare la Polonia, la Capitale, con numero di abitanti circa 1.790.658

Praga, unica meta a rappresentare la Repubblica Ceca, la Capitale,con numero di abitanti circa 1.275.406

Londra, unica meta a rappresentare il Regno Unito, la Capitale, con numero abitanti circa 8.799.800

Copenaghen, unica meta a rappresentare la Danimarca, la Capitale, con numero di abitanti circa 638117

Atene, insieme all’isola di Milos e all’isola di Rodi, sono le tre mete a rappresentare la Grecia. Atene, la Capitale, con numero di abitanti circa 655.780; l’isola di Milos con numero di abitanti circa 5.129; l’isola di Rodi con numero di abitanti circa 115.490

La Svizzera è rappresentata da Ascona-Locarno, con numero di abitanti circa 5.515

I Paesi Bassi sono rappresentati da Delft, con numero di abitanti circa 101.400

Per la Germania invece Essen, con numero di abitanti circa 582.415, e Mannheim, con numero di abitanti circa 311.831

A rappresentare il Portogallo vediamo l’Isola di Portosanto, con numero di abitanti circa 5.483 e la città Faial, con numero di abitanti circa 15.063

La Francia è rappresentata da Grenoble Alpi, con numero di abitanti circa 160.649

La Slovenia è rappresentata da Maribor, con numero di abitanti circa 105.089

Tre città invece per la Spagna: Soller con 14.041 abitanti circa; Toledo con 84.873 abitanti circa e Tossa del Mar con 5.948

Veszpprem è l’unica città ungherese con circa 56.927

Il contest

La rivelazione più importante di questo Contest consiste nel fatto che Cittadella appare, tra le altre destinazioni candidate, non soltanto come unica città Veneta presente ma anche in veste di unica città Italiana in gara. Per questo motivo Cittadella potrebbe diventare un’icona turistica del Veneto, proprio perché l’acquisizione di questo titolo potrebbe apportare importanti benefici all’immagine turistica verso tutta la Regione. Per lo stesso motivo Cittadella nel corso dell’anno 2023 potrebbe addirittura essere considerata il simbolo turistico d’Italia, in particolar modo verso i mercati Europei ed internazionali.

Si cambia la strategia comunicativa

A partire dal 20 gennaio quindi l’Ufficio Turistico cambierà strategia comunicativa, fino ad oggi strutturata prevalentemente a livello territoriale, non potendo conoscere con anticipo i nomi delle destinazioni dirette concorrenti. La promozione avverrà su larga scala, regionale e nazionale, essendo Cittadella ad identificare non soltanto il Veneto bensì l’intera Nazione.

Ciascuna meta turistica è stata presentata all’interno del sito di European Best Destinations attraverso apposite schede tecniche e fotografiche di presentazione turistica. La piattaforma è molto conosciuta a livello europeo, il fatto di essere presente costituisce un’enorme pubblicità. Tutti i contenuti vengono consultati da appassionati di viaggio di tutto il mondo. Questa per le destinazioni turistiche è considerata la vetrina più prestigiosa attualmente presente online relativa al settore viaggi, turismo e cultura.

Il percorso

Il percorso di candidatura era iniziato nel mese di luglio 2022, quando Cittadella aveva primeggiato su altre 400 città, ottenendo la possibilità di partecipare all’ultima fase cruciale, questo contest online.

Foto articolo da comunicato stampa