Qualità della vita, Padova guadagna 4 posizioni nella classifica del Sole 24 Ore

Buone notizie per Padova: nella consueta classifica annuale stilata da "Il Sole 24 Ore" sulla qualità della vita la città del Santo conquista quattro posizioni, passando dal 33esimo posto del 2021 alla 29esima posizione del 2022.

Padova

Un guadagno che assume ancor più valore quando si scopre che Padova è l'unica città veneta a scalare la graduatoria: Verona scende dall'ottava alla 16esima posizione, Venezia dalla 16esima alla 20esima posizione, Treviso dalla decima alla 21esima posizione, Belluno dalla 18esima alla 35esima posizione, Vicenza dalla 28esima alla 38esima posizione e Rovigo dalla 61esima alla 77esima posizione. Spulciando tra le classifiche specifiche si scopre che la miglior posizione per Padova è il quarto posto per quanto concerne la percentuale dei laureati, mentre la peggiore è il 105esimo e terzultimo posto per reati legati agli stupefacenti.