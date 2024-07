CNCC Italy Awards: SES Italy e Le Brentelle premiati per il progetto "Dritti al Cuore"

Il centro commerciale Le Brentelle, e con esso la società di gestione Ses Italy, sono stati premiati il 26 giugno con il “Certificate of Merit” ai CNCC Italy Awards 2024 per l’articolato progetto Dritti al Cuore, iniziativa– durata mesi e culminata con una mostra tra gennaio e febbraio - che ha unito arte e sociale coinvolgendo studenti, cittadinanza, associazioni ed enti del territorio. I CNCC Italy Awards sono il riconoscimento annuale del Consiglio nazionale dei centri commerciali, che intende premiare “l’indiscutibile valore aggiunto di tutte le attività, le campagne, le strategie e i servizi resi alla clientela sottolineandole l’eccellenza”. SES Italy e Le Brentelle sono stati premiati nella categoria ESG (Environmental, Social, Governance), che valorizza le attività con contenuti legati alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite, in particolare quelli identificati dal “Manifesto per la sostenibilità CNCC” come di maggiore rilevanza per il settore dei centri commerciali.

"Dritti al cuore", arte e sociale in un progetto senza termine

Nell’anno scolastico 2023/2024 oltre 100 tra studenti e studentesse del liceo artistico Pietro Selvatico e dell’istituto di istruzione superiore Giovanni Valle hanno lavorato sull’idea di amore, nel modo più ampio possibile, decorando 24 sculture a forma di cuore. Le opere sono state in mostra a Le Brentelle dal 29 gennaio al 25 febbraio, ciascuna abbinata a un aforisma proposto dai clienti del centro tramite un’apposita campagna social. Al termine della mostra, le sculture sono state donate ad associazioni ed enti del territorio, per continuare a celebrare l’amore in tutta la sua varietà e diversità. La “mappa dei cuori” li vede ora pulsare in tutta la provincia di Padova e anche nel Veneziano tra sedi istituzionali (come i comuni di Rubano, Padova, Villa del Conte e la sede della Provincia), ospedali, case di cura, centri servizi, RSA e sedi associative.

«Un motivo di orgoglio»

Afferma Nicola Polico, center manager Le Brentelle: «Il “Certificate of Merit” per Dritti al Cuore è per noi motivo di orgoglio, perché riconosce quasi un anno di lavoro del nostro staff su un’idea che sin da subito ci è parsa potente come messaggio e come capacità di coinvolgimento, tanto che Comune e Provincia di Padova hanno dato subito il loro patrocinio. La mostra, che ha avuto grandi riscontri, è stata il culmine di questa iniziativa, ma noi siamo tuttora colpiti dall’entusiasmo che si è sprigionato attorno al lavoro degli studenti e alle opere. Entusiasmo che ha contribuito a tessere o a rinforzare le reti tra istituzioni, associazioni e soggetti commerciali come il nostro».

Foto articolo da comunicato stampa