I venti cognomi più diffusi a Padova, ecco quali sono

Una volta ci si divertiva con l’elenco telefonico a scoprire interi piccoli comuni con quasi un solo cognome. Oppure si impazziva a cercare quel signor Bianchi tra le decine in elenco. Ma quali sono quindi i cognomi più diffusi sul nostro territorio. A venirci incontro è Cognomix, il popolare sito web che analizza i cognomi più diffusi nelle regioni, province e comuni italiani.

In provincia, a Padova e in Veneto

E così abbiamo scoperto che il cognome più diffuso in provincia di Padova è Carraro, seguito sul podio da Schiavon e Rossi. Se invece guardiamo alla città, Schiavon conquista il primo posto davanti a Padova e Rampazzo. Infine in Veento, podio per Dalla, al secondo posto Rossi e al terzo Trevisan.

Provincia di Padova

Cognome Diffusione (circa) 1 Carraro 1571 2 Schiavon 1249 3 Rossi 1123 4 Masiero 1107 5 Trevisan 964 6 Dalla 956 7 Rampazzo 874 8 Agostini 869 9 Gallo 867 10 Padova 856 11 Furlan 731 12 Salmaso 716 13 Pavan 707 14 Rizzo 705 15 Varotto 704 16 Berto 695 17 Zanon 666 18 Pegoraro 646 19 Sartori 646 20 Marcato 644

Città di Padova

Cognome Diffusione (circa) 1 Schiavon 679 2 Padova 518 3 Rampazzo 397 4 Rossi 336 5 Carraro 327 6 Varotto 321 7 Paccagnella 315 8 Mazzucato 280 9 Bortolami 280 10 Calore 277 11 Salmaso 249 12 Bettella 246 13 Dalla 242 14 Camporese 235 15 Vettore 223 16 Franco 215 17 Masiero 205 18 Rossetto 203 19 Immobiliare 195 20 Agostini 181

I più diffusi in Veneto