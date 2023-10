Educazione alimentare, via alla collaborazione tra Maap, Calcio Padova e Pallavolo Padova

È stata presentata nella mattinata di oggi, martedì 10 ottobre, nella sala riunioni del Gruppo Grossisti di Padova la collaborazione tra il Maap - Mercato Agro Alimentare di Padova, il Calcio Padova e la Pallavolo Padova.

Maap

Afferma il presidente del Maap Mario Liccardo: «Il punto centrale di questa collaborazione è il concetto di una unione di forze, un gioco di squadra tra il Mercato e le società sportive, per contribuire a creare sempre più nei ragazzi giovani la cultura di una corretta educazione alimentare. Il target di questo progetto infatti sono i ragazzi che verranno raggiunti da un messaggio positivo, con consigli sull’utilizzo di frutta e verdura prima e dopo l’attività sportiva e l’esempio positivo dei testimonial, in questo caso gli atleti del calcio e della pallavolo». Una scelta, quella della collaborazione tra Maap e mondo sportivo, convintamente condivisa anche dai grossisti che non per caso hanno ospitato la conferenza stampa nella loro sede ed hanno portato il saluto con il presidente Roberto Boscolo. Presenti anche il direttore del Maap Francesco Cera, il componente del Cda Massimo Bressan ed il presidente del Groced (Centro Elaborazione Dati del gruppo grossisti) Alberto Filippino. Il materiale informativo distribuito ai ragazzi è stato predisposto grazie alla collaborazione con l’Ulss 6 rappresentata oggi in conferenza dalla dottoressa Stefania Tessari.

Calcio Padova

Presenti gli stati maggiori delle due società: per il Padova Calcio c’erano l’amministratore delegato Alessandra Bianchi, il responsabile comunicazione Gianni Potti e naturalmente il presidente Francesco Peghin che ha riassunto la posizione della società: «La collaborazione con il Maap ancor prima che una sponsorizzazione è un binomio di valori che mette al centro il lavoro di formazione di bambini e ragazzi. Il Calcio Padova che ha tra le proprie finalità anche quella di essere un veicolo formativo ed informativo per i giovani non poteva che rispondere con entusiasmo».

Pallavolo Padova

Per la Pallavolo Padova presenti il coach Jacopo Cuttini oltre al capitano Marco Falaschi che hanno completato la delegazione guidata dal presidente Fabio Cremonese che ha così commentato: «Il messaggio che passa è che la città è unita in tutte le sue componenti: la collaborazione tra istituzioni come il Mercato e l’Ulss e le società sportive è finalizzata a dare modelli positivi per i ragazzi. È molto bello vedere che Padova riesce a fare gruppo e squadra su questo».

Collaborazione

Nel concreto la collaborazione si sviluppa nei seguenti modi:

Calcio Padova. Ad ogni partita interna del calcio Padova due squadre giovanili di società della provincia vengono ospitate allo stadio Euganeo grazie alla collaborazione con l’associazione club biancoscudati ‘Mario Merighi’ presenti all’evento con una rappresentanza guidata dal presidente Gianfranco Borsatti. Un’ora prima della partita i ragazzi vengono ricevuti nei locali dello stadio ricevendo una merenda a base di frutta offerta dal Maap ed un volantino informativo sull’uso di frutta e verdura prima e dopo lo sport. A seguire, si spostano in tribuna stampa per assistere alla partita.

Pallavolo Padova. Gli incaricati della pallavolo vanno settimanalmente nelle scuole medie ed elementari della provincia per far conoscere la pallavolo agli alunni. In quelle occasioni distribuiranno a tutti i ragazzi il volantino informativo sull’uso di frutta e verdura. All’interno dei due eventi che concluderanno il percorso nelle scuole e si svolgeranno alla Kioene Arena, sarà presente uno stand del Maap in cui si farà formazione alimentare ai ragazzi.

Tutte le informazioni educative e tutti i consigli alimentari saranno sempre sotto il controllo e la regia degli esperti Ulss.