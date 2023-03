Una speciale colomba di Pasqua al panificio Ghion per la ricerca sui tumori al cervello

La colomba è il dolce tipico delle festività di Pasqua, scelto da molti, spesso non manca nella tavola della festività domenicale (che quest'anno cade il 9 aprile). Un’opportunità per fare del bene arriva grazie alla collaborazione tra il panificio Ghion di Ponte di Brenta (in via San Marco 121) e la Fondazione Giovanni Celeghin Onlus che da sempre si impegna nella raccolta fondi per la ricerca sui tumori celebrali.

La donazione

Comprando la colomba, infatti, si contribuisce a finanziare la ricerca. Come fare? Nulla di più semplice: basta aggiungere 2 euro al costo del dolce, un importo davvero esiguo che però può fare la differenza per molti. Non solo, ad ogni contributo il panificio Ghion si impegna a raddoppiare la donazione.

Info web

https://www.facebook.com/FondazioneGiovanniCeleghin

Foto articolo a post Facebook