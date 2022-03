Una Colomba per sostenere Admo

Per una buona Pasqua non può mancare una colomba buona due volte come quella di Admo, l’Associazione Donatori Midollo Osseo, che anche quest’anno torna nelle piazze venete, a partire da sabato 26 marzo fino a domenica 10 aprile, con “Una colomba per la vita”, la campagna di raccolta fondi per questa Pasqua 2022.

Fondi

La raccolta fondi serve a finanziare le attività di comunicazione e sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo, per riuscire ad iscrivere sempre più giovani, dai 18 ai 35 anni, al registro dei donatori e di conseguenza donare speranza alle tantissime persone, soprattutto bambini, che stanno aspettando un midollo osseo compatibile per avere una possibilità di vita. Per questo tutti gli anni, tranne gli ultimi due di pandemia, i volontari Admo riempiono le piazze e le parrocchie delle città venete per offrire diversi gusti di colombe, che all’interno contengono anche tutte le informazioni sulla donazione di midollo e i contatti di Admo provinciali.

Veneto

In Veneto quest’anno le colombe buone due volte avranno una caratteristica in più, dal sapore e l’artigianalità tutta regionale e tanti testimonial d’eccezione. Oltre alle colombe Maina, che arrivano grazie ad un accordo nazionale dell’associazione con la nota azienda dolciaria, nelle diverse città venete verranno offerte le colombe made in Veneto, realizzate da altrettante note aziende del settore quali Fraccaro e Loison.