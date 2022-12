Come mandare via gli ospiti con eleganza: i 6 trucchi per le feste

Articolo da Today.it

Le feste di Natale sono un'ottima occasione per rivedere vecchi amici e parenti: pranzi e cene luculliani, pomeriggi passati a fare giochi di società, fino a quando non ci si scopre stanchi e l'unica cosa che si vorrebbe fare è andare a riposare. Ma non si può, perché gli ospiti non capiscono i segnali e non comprendono che è l'ora di andare via. D'altronde, non si può nemmeno scacciarli senza fare la figura dei maleducati, magari rovinando rapporti che sono sopravvissuti ad anni e anni di feste insieme.