Un traguardo invidiabile: compie 100 anni Guido Nalesso, storico socio di Cia Padova

Guido Nalesso, storico socio della Cia di Padova che ha dedicato la sua vita per il volontariato, ha compiuto 100 anni. È stato festeggiato, con la consegna di una pergamena da parte della dirigenza della Cia, al ristorante Al Cacciatore di Rovolon.

Guido Nalesso

Originario di Sant’Andrea di Curtarolo, dove abita tuttora, nel 1941 fu chiamato alle armi e inviato in Libia, a Tobruk; dopo sei mesi al fronte venne fatto prigioniero. Al termine della guerra riprese il suo lavoro di coltivatore. In quel periodo incontrò Adele Marangoni, la sua futura moglie. La coppia ha avuto due figli: Paola, recentemente scomparsa, e Renzo. Dal 1970 al 1975 Nalesso è stato consigliere comunale di opposizione, all’epoca del sindaco Sergio Michielon. «È sempre stato - sottolineano i vertici di Cia Padova - un protagonista della vita della Confederazione nel territorio Non ama certo essere il primo della classe; tuttavia, senza di lui era difficile organizzare le diverse attività». Da pensionato è un punto di riferimento dell’Anp, l’Associazione nazionale pensionati di Cia, tanto a livello zonale che provinciale: «Guido è un uomo di grande passione e disponibilità». Nalesso, infine, si è dedicato pure all’animazione del Filò, il Centro Anziani di Curtarolo: «Un esempio per le nuove generazioni».