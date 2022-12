«Gli anni sono 91, come te non c'è nessuno»: gli auguri dei dipendenti Alì al patron Canella

E come ogni anno, anche questo 2022 per la famiglia Alì si concluderà con una ricorrenza speciale: il compleanno di Francesco Canella che di Alì è papà, fondatore e presidente.

Il 28 dicembre il patron di Alì si appresterà a spegnere 91 candeline circondato dall’affetto e dalla stima di una famiglia allargata che oggi conta più di 4.600 persone. «Forza; passione; cuore; sono questi i valori che ci hai insegnato quando ci hai accolto nella grande famiglia Alì e che siamo fieri di condividere, ogni giorno. Gli anni sono 91 e come te non c'è nessuno. Buon compleanno Francesco, da tutti i tuoi collaboratori»: questo l’augurio corale dei suoi oltre 4.600 collaboratori, trasformato in uno spot radiofonico che andrà in onda sulle maggiori emittenti locali e che Francesco ascolterà nel suo tragitto che lo conduce ancora oggi da casa al lavoro. In azienda i collaboratori della sede centrale lo accoglieranno a braccia aperte per il consueto brindisi. E, come tradizione vuole, anche nelle pagine dei quotidiani troverà la pagina che i suoi affezionati collaboratori hanno voluto dedicargli. Le sorprese continueranno per tutta la giornata e lo accompagneranno anche la sera a cena quando, con la famiglia e gli amici, celebrerà questo traguardo importante. A partecipare all’evento, attraverso un video messaggio carico di affetto e stima, ci saranno anche migliaia di volti orgogliosi di far parte della grande famiglia Alì.