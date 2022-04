102 anni di pura energia: grande festa per nonna Fiore Sandonà

Il sindaco di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi, in rappresentanza di tutta l’amministrazione comunale e a nome dell’intera comunità, ha voluto portare un augurio speciale alla signora Fiore Sandonà per i suoi 102 anni.

Fiore Sandonà

Grande amante del ballo, conosce il suo futuro marito in una festa a Caltrano nel Vicentino e con lui si sposa e si trasferisce a Selvazzano. Ha seguito per 60 anni il marito Napoleone che suonava nella Banda di Selvazzano. «102 candeline per super Nonna Fiore - afferma il sindaco Giovanna Rossi - che ci aspettava con il suo vestito preferito del colore che ama tanto, il rosso. Un traguardo meraviglioso che festeggerà per almeno una settimana assieme alla sua numerosa famiglia con tanti nipoti e pronipoti. È stato emozionante parlare con lei, ricordare la sua passione per il ballo, leggere il giornale assieme e vederla assaporare la mousse di fragole indiscutibilmente rossa. Evviva Nonna Fiore e tanti auguri per un altro anno in salute, circondata dall’amore della famiglia e di quanti hanno la fortuna di conoscerla, compresi il suo Sindaco e l’Amministrazione Comunale tutta».