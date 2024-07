Sold out per il "Peter Pan" della musica: in 40mila allo stadio Euganeo per Ultimo

"Grazie ai 40mila di Padova: la favola continua nel 2025, comunque vada con voi": con questo messaggio il cantautore Ultimo ha voluto ringraziare i fan che ieri, sabato 6 luglio, hanno fatto registrare il sold out allo stadio Euganeo per l'ultimo concerto del suo tour.

Ultimo

I fan di Ultimo avevano iniziato a mettersi in coda all'esterno dell'impianto di viale Nereo Rocco già dal primo pomeriggio, pronti a sfidare il grande caldo pur di conquistare gli ambiti posti in prima fila. L'artista romano ha fatto il suo ingresso sul palco dopo le 21, facendo cantare per oltre due ore i 40mila dell'Euganeo. Tra i momenti più emozionanti quello in cui i presenti, mettendo dei fogli blu sopra alla torce dei loro smartpthone, hanno "colorato" lo stadio di blu durante la canzone "Quel filo che ci unisce" per dedicare un pensiero al piccolo "E" (il nome è ancora ignoro), ovvero il figlio che Ultimo aspetta dalla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo. Anche Sergio Giordani, sindaco di Padova, si è congratulato per la buona riuscita dell'evento: "Che incredibile emozione sono ogni volta i grandi concerti allo Stadio Euganeo! Stasera è stata la volta di Ultimo, che ha emozionato gli oltre 40mila partecipanti. Grazie a Zed Live per aver reso possibile questa splendida serata e a tutti gli organizzatori e le forze dell'ordine che assicurano lo svolgersi di questi eventi sempre in piena sicurezza".