Concorso per il canto che accompagnerà il sinodo diocesano, ecco come partecipare

Nuovo tassello nel cammino sinodale che sta vivendo la Chiesa di Padova. È stato infatti pubblicato un bando per concorrere alla realizzazione del canto o del canone (ritornello) per accompagnare il Sinodo diocesano.

Il Regolamento del concorso è disponibile sul sito del Sinodo diocesano di Padova all’indirizzo https://sinodo.diocesipadova. it/concorsocanto/ e sarà possibile perfezionare l’iscrizione con la compilazione dell’apposito form e allegando l’audio in formato mp3 e il testo del canto con lo spartito in pdf, da lunedì 27 febbraio e fino alla mezzanotte del 31 marzo 2023.

Il testo dovrà essere ispirato al brano evangelico delle nozze di Cana (Gv 2,1-11), con particolare attenzione alla frase «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» (Gv 2,2) e richiamare l’esperienza del Sinodo della Chiesa di Padova.

È chiesta una comprensione immediata e facilmente eseguibile e un accompagnamento musicale sviluppato per strumento a tastiera.

La partecipazione è gratuita, aperta a singoli o gruppi, purché maggiorenni alla data del 22 febbraio 2023.

Gli elaborati saranno esaminati da una giuria composta dalla Presidenza del Sinodo diocesano che potrà avvalersi di alcuni esperti.

L’esito del concorso avverrà entro il 10 aprile 2023.

Il Sinodo diocesano, indetto il 16 maggio 2021, è stato aperto il 5 giugno 2022 con una solenne celebrazione in basilica Cattedrale, presieduta dal vescovo Claudio Cipolla. In questi mesi il Sinodo diocesano ha visto il costituirsi delle commissioni di studio all’interno dell’Assemblea sinodale (due per ciascuna dei 12 temi del Sinodo), e i gruppi di discernimento nel territorio (oltre 1.400). Entrambe queste realtà, utilizzando un metodo analogo, hanno lavorato sui 14 temi del Sinodo diocesano. In un secondo momento solo le commissioni di studio hanno lavorato sul materiale elaborato e le proposte emerse dalle commissioni di studio e gruppi di discernimento.

In queste settimane si stanno completando i lavori delle commissioni di studio e che entro fine febbraio consegneranno alla Presidenza del Sinodo le proposte che serviranno a formulare lo strumento di lavoro per i lavori in sessione plenaria dell’Assemblea sinodale che inizierà a ritrovarsi il 15 aprile 2023.

Per essere informati sul Sinodo della Diocesi di Padova: www.sinoodo.diocesipadova.it

Foto articolo da https://sinodo.diocesipadova. it/concorsocanto/