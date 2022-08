Concorso enologico Premio Qualità Italia 2022, prime classificate anche due aziende vitivinicole dei Colli

L’ottava edizione del concorso enologico nazionale Premio Qualità Italia, organizzato dalla Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento “Leonardo” di Città Sant’Angelo (PE), si è svolta nei giorni 6, 7, 8, 9 e 13 luglio 2022 con le degustazioni dei vini iscritti da parte degli esperti nelle varie sessioni di assaggio. La nostra provincia si è distinta sia per due primi classificati, azienda vitivinicola Parco del Venda e l'azienda Maeli Società Agricola SS, ma anche per molte menzioni speciali come per Terre Gaie Srl.

Tutti i numeri

A conclusione di tutte le fasi previste dal regolamento, è stato redatto l’elenco dei vincitori delle varie categorie del concorso enologico nazionale Premio Qualità Italia 2022 e assegnati n. 22 Premi Nazionali, 86 Menzioni Nazionali e 43 Speciali Attestati Regionali. Conquistano il Premio Qualità Italia 2022 n. 5 vini dell’Emilia Romagna, 4 vini del Veneto, 2 vini delle regioni Abruzzo, Calabria, Lazio, Puglia e Sardegna e 1 vino delle Marche, della Lombardia e della Toscana.

I vini dei Colli

Per quanto riguarda Padova e i colli Euganei ad aggiudicarsi il primato nella categoria vini rossi Doc annate 2019 e 2018 è il “Boccon” Colli Euganei Cabernet Doc Riserva 2018 dell'azienda vitivinicola Parco del Venda; nella categoria Vini Spumanti Bianchi Secchi Vsq, Doc Vsq, Igt Vsq il premio va a “Dilà”, il vino spumante di qualità Brut Moscato dell'azienda Maeli Società Agricola SS.

Le menzioni speciali

Non solo, tra tutti i premiati, ecco che appaino anche parecchie menzioni speciali. Nella categoria bianchi Docg, Terre Gaie Srl si distingue per l’“Unico" Colli Euganei Fior d'arancio Docg e nella categoria vini spumanti bianchi dolci Vsq, Doc, Igt, Docg per il diploma di menzione a "Terregaie" Colli Euganei Fior D'arancio Docg 2021. Ancora, per la categoria vini passiti Doc l’azienda vitivinicola Parco del Venda si aggiudica il premio di menzione per "Parco del Venda" Colli Euganei Fior D'arancio Docg. Infine, attestato di riconoscimento regionale nella categoria vini rossi Doc annate 2017 e precedenti il "D+" Colli Euganei Doc Riserva 2017 sempre di Maeli Società Agricola SS.

La soddisfazione

Soddisfatti gli organizzatori del concorso per la partecipazione delle molte aziende vinicole italiane che hanno risposto in modo entusiasmante, permettendo lo svolgimento di questa ottava edizione con tanti nuovi territori rappresentati e una notevole qualità dei vini degustati dalla commissione di enologi esperti che con la più alta professionalità, passione e impegno hanno partecipato alle varie sessioni di assaggio.

L’elenco completo di tutte le attestazioni assegnate all’VIIIa edizione, è disponibile sul sito ufficiale del concorso all’indirizzo https://www.premioqualitaitalia.it/ e al link https://www.premioqualitaitalia.it/wp-content/uploads/2022/08/2022-PREMIATI.pdf

Il riepilogo dei primi classificati del Premio Qualità Italia 2022

Categoria Vini Igt Rossi Annate 2021 e 2020

“Zins”

Puglia Igp Primitivo Rosso 2021

Cantina Torrevento S.R.L.

Puglia

Cantina Torrevento

Categoria Vini Igt Rossi Annate 2019 E Precedenti

“Ajana”

Isola Dei Nuraghi Igt 2016

Ferruccio Deiana & C. S.A.S.

Sardegna

Ferruccio Deiana

Ex Aequo

Categoria Vini Igt Rossi Annate 2019 E Precedenti

“Ndi Ndi”

Marche Igt Rosso 2019

Azienda Agricola Damiani Pasqualino

Marche

Azienda Agricola Damiani Pasqualino

Categoria Vini Igt Bianchi

“Tre Terre”

Lazio Igt Moscato Bianco

Azienda Agricola “Tre Terre” Di Maccotta Fortunato

Lazio

Azienda Agricola “Tre Terre”

Categoria Vini Igt Rosati

“Legrazie”

Salento Negroamaro Igp Rosato 2021

Vinicola Mediterranea S.R.L.

Puglia

Vinicola Mediterranea

Categoria Vini Rossi Doc Annate 2021 E 2020

“Quattro Lustri”

Terre Di Cosenza Colline Del Crati Magliocco Doc 2021

Azienda Agricola Serracavallo

Calabria

Azienda Agricola Serracavallo

Categoria Vini Rossi Doc Annate 2019 e 2018

“Boccon”

Colli Euganei Cabernet Doc Riserva 2018

Vitivinicola Parco del Venda

Veneto

Parco del Venda

Categoria Vini Rossi Doc Annate 2017 E Precedenti

“Vigna Savuco”

Terre Di Cosenza Colline Del Crati Doc Riserva 2017

Azienda Agricola Serracavallo

Calabria

Azienda Agricola Serracavallo

Categoria Vini Bianchi Doc Annata 2021

“Acino D’oro”

Colli Piacentini Malvasia Fermo Doc 2021

Tenuta Ferraia Società Agricola

Emilia

Tenuta Ferraia

Categoria Vini Bianchi Doc Annate 2020 E Precedenti

“San Pietro”

Lugana Doc Riserva 2019

Azienda Agricola Pilandro

Lombardia

Azienda Agricola Pilandro

Categoria Vini Rosati Doc

“Rerum”

Cerasuolo D’abruzzo Doc 2021

Società Agricola F.Lli Biagi

Abruzzo

Società Agricola F.Lli Biagi

Categoria Vini Rossi Docg

“Primamadre”

Montepulciano D’abruzzo Colline Teramane Docg 2016

Società Agricola La.Di. S.N.C.

Abruzzo

Società Agricola La.Di.

Categoria Vini Bianchi Docg

“Cucaione”

Vermentino Di Gallura Docg Superiore 2021

Cantina Delle Vigne Piero Mancini S.R.L.

Sardegna

Cantina Delle Vigne

Categoria Vini Frizzanti Rossi Doc-Igt

“Nustranein”

Lambrusco Dell’emilia Vino Frizzante Igp 2021

Agricola Reggiana Di Ferrari E Coloretti Soc. Agr.

Emilia Romagna

Azienda Agricola Reggiana

Categoria Vini Frizzanti Bianchi Doc-Igt

“Ferraia”

Colli Piacentini Malvasia Vino Frizzante Doc 2021

Tenuta Ferraia Società Agricola

Emilia

Tenuta Ferraia

Categoria Vini Frizzanti Rosati Doc-Igt

“Righetti Enzo”

Verona Igp Vino Frizzante Rosato 2021

Azienda Agricola Righetti Enzo Di Eredi Righetti Soc. Agr.

Veneto

Righetti Enzo

Categoria Vini Spumanti Rossi Vsq, Doc Vsq, Igt Vsq

“Marcello”

Lambrusco Dell’emilia Igt 2021

Ariola Vigne E Vini S.R.L.

Emilia Romagna

Ariola Vigne E Vini

Categoria Vini Spumanti Bianchi Dolci Vsq, Doc Vsq, Igt Vsq

“Venus”

Colli Piacentini Malvasia Dolce Doc 2021

Cantina Valtidone S.C.A.R.L.

Emilia

Cantina Valtidone

Categoria Vini Spumanti Bianchi Secchi Vsq, Doc Vsq, Igt Vsq

“Dilà”

Vino Spumante Di Qualità Brut Moscato

Maeli Società Agricola S.S.

Veneto

Maeli

Categoria Vini Spumanti Rosati Vsq, Doc Vsq, Igt Vsq

“Righetti Enzo”

Bardolino Chiaretto Spumante Brut Doc 2021

Azienda Agricola Righetti Enzo Di Eredi Righetti Soc. Agr.

Veneto

Righetti Enzo

Categoria Vini Passiti Doc

“Capezzana”

Vinsanto Di Carmignano Doc Riserva 2014

Tenuta Di Capezzana S.R.L.

Toscana

Tenuta Capezzana

Categoria Vini Passiti Igt

“Corusco”

Colli Cimini Passito Igt 2019

Viticoltori Dei Colli Cimini Soc. Agr. Soc. Coop.

Lazio

?Viticoltori Dei Colli Cimini