Viveracqua: al via la 3° edizione del concorso fotografico per sensibilizzare sul valore dell’oro blu

Non c’è giorno in cui non intersechi le nostre vite, eppure capita a molti di considerarla scontata. Non è così per Viveracqua, che all’acqua anche quest’anno dedica un omaggio speciale. Si chiama #acquaprotagonista ed è un concorso fotografico promosso dalla società che riunisce i gestori idrici pubblici del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Obiettivo: promuovere tra i cittadini una maggiore consapevolezza del valore della risorsa acqua.

Il concorso

Lanciato per la prima volta nel 2017 con cadenza biennale e rivolto ai residenti nei Comuni serviti dalla rete, il contest è arrivato alla terza edizione, in partenza il prossimo 22 marzo in occasione della Giornata mondiale dell’acqua. Professionisti e amatori hanno tempo fino al 16 maggio per inviare i loro scatti inediti all’indirizzo mail: comunicazione@viveracqua.it. Il tema scelto per il 2021 è “Naturalmente, l’acqua”, ovvero un invito ad immortalare in un’immagine l’acqua mentre scandisce le nostre giornate, accompagnando gesti semplici ma mai banali. In palio per i primi tre classificati premi in denaro dell’importo di 1.000, 600 e 400 euro, oltre alla pubblicazione delle opere selezionate dalla giuria su siti web e canali social del consorzio e dei gestori idrici soci.

Risorsa imprescindibile

«Per i gestori di Viveracqua – le parole di Monica Manto, presidente del consorzio – il rispetto per la risorsa acqua è un valore imprescindibile. I soci nel 2019 hanno erogato più di 350 milioni di metri cubi di acqua potabile: dalla natura all’uomo e viceversa, quello dell’acqua è un flusso fragilissimo, che preserviamo con grande attenzione. Con l’iniziativa #acquaprotagonista il consorzio vuole accrescere la cultura dell’acqua nel territorio, chiamando ciascun cittadino a raccontare in prima persona con una fotografia il suo particolare rapporto con questo bene così prezioso». La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i maggiorenni residenti nei Comuni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia serviti dai dodici gestori di Viveracqua. Per conoscere il regolamento completo visitare il sito www.viveracqua.it.