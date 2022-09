Concorso di pittura Galzignano, tanti partecipanti da tutta Italia, vince Vettoretti Roberto

Si è tenuta sabato 10 e domenica 11 settembre la seconda edizione del Concorso in extempore di pittura Galzignano tra Terme, Arte, Natura e Borghi, evento patrocinato dall’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei e dal Comune di Galzignano, organizzato dall’Associazione MOWA, competente in materia di eventi a carattere ludico, creativi e culturali, con la collaborazione dell’esperto d’arte di Lino Legnaghi.

I partecipanti

Sono stati ben 57 gli artisti che hanno risposto al bando, partecipando alla competizione pittorica svoltasi nei luoghi più suggestivi di Galzignano Terme, alcuni arrivati anche dal Salento, dal Lazio, dal Friuli, per piazzare il loro cavalletto en plein air, e cimentarsi sul tema che proponeva di cogliere e rappresentare la bellezza del paesaggio euganeo. Al concorso ha partecipato anche Maria Assunta Tognacci, artista di Perugia affetta da SLA (sclerosi laterale amiotrofica), che ha eseguito la sua opera avvalendosi di un puntatore oculare collegata alla piattaforma Meet, in modo che la giuria potesse seguirne le fasi di esecuzione.

Il terriotorio e la sensibilità creativa

«Come Parco – spiega il presidente dell’Ente, Riccardo Masin – abbiamo dato il patrocinio a questa iniziativa che ha sicuramente il merito di richiamare sul territorio tanti artisti capaci di cogliere gli elementi più suggestivi dei Colli Euganei e di restituirne un’immagine mediata dalla sensibilità creativa. Per questo ci auguriamo che questa manifestazione possa, in futuro, riguardare l’intero territorio dei Colli e quindi possa essere accolta da tutti i 15 comuni che ne fanno parte».

I premi

Intanto l’edizione di quest’anno può essere archiviata come un successo, sia appunto per la grande partecipazione di pittori premiati con 19 riconoscimenti - tra premi in denaro, buoni acquisti, attestati di merito - sia per il folto numero di pubblico che incuriosito dalle opere esposte ha dimostrato di apprezzare queste giornate dedicate all’arte e al territorio.

La classifica

La commissione – composta dal pittore Francesco Daberdaku, dal giornalista Matteo Venturini, dal fotografo Massimo Barbierato, dalla maestra d’arte Clarissa Lionello e dal dottore in Storia dell’Arte Luca Piccolo (Sandri) - ha visionato i 57 dipinti presentati da altrettanti autori alla II^ Estemporanea di Pittura di Galzignano Terme. Dopo attento esame, la Commissione ha selezionato 19 opere ritenute meritevoli di riconoscimento, procedendo all’assegnazione dei premi nel seguente ordine:

1° classificato VETTORETTI ROBERTO

2° classificato JOSÉ EVANDRO GRACIANO TAVAREZ

3° classificato CHENET MARIA

4° classificato TRABUCCO LUCIO

5° classificato ex aequo TAMIAZZO VALTER

5° classificato ex aequo DITANO GIACOMO

5° classificato ex aequo MACELLA GIUSEPPE

5° classificato ex aequo BERTELLI ROMANO

5° classificato ex aequo BASAGLIA MARINA

5° classificato ex aequo BOMBEN SONIA

6° classificato DAL SANTO MATTEO

6° classificato MAISTRELLO WALTER

Sono state inoltre segnalate le opere dei seguenti artisti:

SMIRNOVA TATIANA, ROUHANI FENEK, DAL CORSO PIERO, TONIACCI MARIA ASSUNTA (la ragazza affetta da SLA), PELLEGRINO FEDERICA, STEFANINI MARIALUISA e MICHELINI ANTONELLA.

