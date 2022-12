Qual è la vetrina più bella di Montegrotto? I cittadini votano, i negozianti vincono 

A Natale anche le vetrine sono un piacere per i cittadini e un richiamo per i turisti: per incentivare i negozianti a farle sempre più belle l’amministrazione comunale di Montegrotto, in collaborazione con i commercianti del territorio, ha indetto il concorso «Vota la vetrina più bella del Natale 2022». L'iniziativa è rivolta a negozi, bar, ristoranti e attività di servizio che abbiano una vetrina affacciata su una via o una piazza pubblica a Montegrotto Terme.

Come partecipare

In concorso ci saranno i negozianti che entro il 18 dicembre avranno inviato una foto della propria vetrina addobbata a votalavetrinamontegrotto@gmail.com oppure al numero +39 328 1503764

Come votare la vetrina

Il pubblico invece potrà votare «La vetrina più bella del Natale 2022» dal 19 dicembre al 3 gennaio nella pagina Facebook del Comune di Montegrotto Terme con un like sulla propria vetrina preferita.

L'attenzione al territorio

«Con questo concorso - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - vogliamo incentivare la creazione di un’atmosfera accogliente e di festa a cui non vogliamo e non possiamo rinunciare nonostante il momento storico di particolare difficoltà. Il concorso è occasione per dimostrare alla città ed alle attività commerciali che la animano la solidarietà ed il supporto dell’amministrazione».

«Confidiamo - afferma la consigliera comunale Silvia Boaretto, ideatrice dell’iniziativa - nella più ampia adesione da parte degli operatori, adesione che non solo incoraggerebbe l’acquisto in negozio a beneficio delle stesse attività, ma contribuirebbe, inoltre, ad offrire a residenti e visitatori una città avvolta da un suggestivo clima natalizio. L'obiettivo è promuovere le nostre attività commerciali e stimolare i cittadini a scegliere, per i regali natalizi, l'esperienza e la professionalità dei commercianti di prossimità»

Il regolamento del concorso prevede che vinca la foto che avrà il maggior numero di pollici in alto o cuoricini, e che foto sospettate di aggiudicarsi like con frode vengano escluse.

La vetrina più sarà premiate il 6 gennaio 2023 in occasione della Festa della Befana in Piazza Roma.

I premi

I premi in palio per commercianti ed esercenti sono di tutto rispetto: per il primo classificato un iPad offerto dal Comune di Montegrotto Terme, per il secondo e il terzo buoni omaggio da alcuni hotel della destinazione ( Hotel Preistoriche, Hotel Continental e hotel Neroniane di Montegrotto terme; Hotel Helvezia e Hotel Europa di Abano Terme)

Maggiori informazioni sono disponibili sul profilo Facebook Comune di Montegrotto Terme e sul sito del comune www.montegrotto.org

(nella foto la vetrina vincitrice del concorso dello scorso anno, foto articolo da https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2174&area=H