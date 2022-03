"Conoscere i colli Euganei: fattoria Il Brolo", alla scoperta dei vini da impianti “Piwi” (nuovi vitigni resistenti)

La società agricola Il Brolo rappresenta una realtà ecosostenibile inserita nel contesto dei Colli Euganei precisamente a Monterosso (via confini di Monteortone ma Google maps indicizza correttamente in via IV Novembre, 48), ai confini con Abano Terme e vicinissima all’Abbazia di Praglia. Una fattoria con molti progetti interessanti e, tra le coltivazioni di Gelsi non trattati per alimentare i bachi da seta, si trovano i classici vigneti, alternati ai moderni impianti “Piwi” (nuovi vitigni resistenti).

Il valore aggiunto

Il percorso intrapreso dall'azienda vede la passione e la determinazione di coloro che ci operano che sposano valori importanti tra cui la a salvaguardia dell’ambiente, ma è soprattutto l’attenzione al sociale che rappresenta il valore aggiunto di questa fattoria.

Alla scoperta dei moderni impianti "Piwi" e dei classici vigneti dei colli Euganei

Sabato 19 marzo, alle ore 9.30, con l'Associazione Italiana Sommelier Veneto si andranno a conoscere vini come il Sauvignon Krètos, Merlot Korus, Cabernet Volus, Fleurtail, Moscato giallo e il Prosecco.

L'evento

Presentano:

Alberto Romanato: Presidente #Ais #Veneto

Alexander Morandell: Presidente PIWI International

Sebastiano Mion: Direttore Il Brolo

Filippo Scortegagna: Agronomo Il Brolo

Andrea Ruggeri: Enologo Il Brolo

Per ulteriori dettagli https://we.aisveneto.it/evento/1353