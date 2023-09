Il Coro Tre Pini compie 65 anni, la storia

Il 2023 rappresenta una tappa importante nella storia della celebre e pluripremiata formazione corale patavina. Il Coro Tre Pini compie infatti il sessantacinquesimo anno di attività musicale e concertistica, iniziata nel lontano 1958 dall’indimenticabile padre fondatore, il maestro Gianni Malatesta, scomparso nel settembre del 2021.

Già da alcuni anni la direzione del coro è passata in via definitiva nelle mani di Lorenzo Cortelazzo, già corista nella formazione, musicista con formazione pianistica al conservatorio di Padova e esperto di direzione corale, già direttore per anni di un coro a voci miste.

Ancora oggi il Coro Tre Pini è riconosciuto come una formazione guida nel panorama corale italiano grazie al suo vasto repertorio costituito non solo da canti di montagna e di guerra, ma anche da numerosi classici della produzione leggera italiana e americana del Novecento e da adattamenti polifonici di brani di musica classica, sacra e profana. In sessantacinque anni di vita corale sono stati eseguiti oltre 1500 concerti in Italia, in Europa e poi in Australia, negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina. Il frutto di questo pluridecennale intenso lavoro è raccolto in una quindicina di incisioni discografiche.

Per onorare la memoria di Gianni Malatesta, iniziando così nel modo più giusto i festeggiamenti per il proprio sessantacinquesimo anniversario, il Coro Tre Pini organizza il primo “Memorial Malatesta”, rassegna che avrà luogo il 30 settembre presso il Teatro ai Colli di Padova.

Parteciperanno all’evento anche altri due cori accomunati dal ricordo del grande maestro: il Coro “Monte Venda” di Galzignano Terme, attualmente diretto da Riccardo Magarotto, ma che per ben trentacinque anni ha visto alla direzione lo stesso Gianni Malatesta; e il coro “Gli Antenori” diretti da Francesco Valandro, giovane formazione patavina i cui componenti si sono conosciuti proprio tra le file del Coro Tre Pini.

Sarà un’occasione per celebrare tutti insieme, nel senso più profondo che questa parola può assumere, la musica di Gianni Malatesta, con la proposta di suggestioni armoniche, fedeli tutti al motto della sua lunga vita di artista: “sempre avanti!”.

Info web

https://www.corotrepini.it/

Foto articolo da comunicazioni stampa