Corsi gratuiti per cuochi, pizzaioli, barman e camerieri: la proposta

I ristoratori chiedono, Confesercenti risponde: lo fa attraverso una proposta realizzata da Cescot (ente di formazione della Confesercenti del Veneto) e mirata a formare, gratuitamente e in breve tempo, camerieri, barman, cuochi e pizzaioli. Esattamente le figure di cui, in questo periodo, c’è più bisogno nei bar e nei ristoranti.

Progetto

Il progetto sarà realizzato grazie all’Assegno per il Lavoro, intervento previsto dalla Regione Veneto per sostenere l’occupazione e favorire il reinserimento di cittadini disoccupati. La Regione non eroga denaro, ma voucher spendibili in servizi di formazione, orientamento e counseling utili ad arricchire le competenze professionali e ampliare le opportunità lavorative. In particolare, i corsi di formazione proposti da Cescot nascono da una precisa domanda degli imprenditori della zona Terme e Colli: i posti di lavoro ci sono già, aspettano solo di essere colmati con le figure giuste. Una risposta concreta per sostenere l’impresa e aiutare i cittadini a trovare lavoro.

Percorsi

Cescot Veneto, quale soggetto accreditato per l’erogazione di attività Assegno per il Lavoro, propone sei percorsi:

aiuto cuoco;

cameriere di sala;

barman;

addetto alla reception;

cameriera ai piani;

aiuto pizzaiolo.

Ogni percorso prevede colloqui individuali, servizi di orientamento/assistenza e attività di formazione finalizzate all’assunzione.

Assegno per il lavoro

Si tratta di un intervento innovativo della Regione Veneto – con Dgr 396 del 02/04/2019 – che ha l’obiettivo di sostenere l’occupazione e favorire il reinserimento di cittadini disoccupati. Può essere richiesto da cittadini di età superiore ai 30 anni, disoccupati beneficiari (e non) di prestazioni di sostegno al reddito presso il Centro per l’Impiego di riferimento, che sarà in grado di accogliere la richiesta della persona indirizzandola alla scelta dell’ente erogatore dei servizi. Ulteriori informazioni su www.cescotveneto.it