Nasce l'aperitivo dei Colli, si chiama Godì e sono in partenza i corsi per i barman

Sta per partire il minicorso per poter somministrare il Godì, il nuovo Aperitivo dei Colli Euganei. Il progetto, nato durante il periodo di pandemia, è stato ideato dalla delegazione Ascom Confcommercio di Abano Terme col sostegno di Venicepromex e Comune di Abano Terme ed ha coinvolto l’Associazione Barman, i maître locali dell’Associazione Maître e l’Associazione Cuochi Terme Euganee. A sostenere questa iniziativa sono inoltre presenti marchi del territorio, rappresentati da Consorzio Vini Colli Euganei, Luxardo, Scarpon e La Montanella.

La "ricetta"

Il Godì è un aperitivo che unisce l’evoluzione della grande tradizione enogastronomica dell’area collinare e termale euganea ed è ottenuto dalla collaborazione di tutte le organizzazioni locali a conferma che unire le forze permette di raggiungere risultati importanti. Questo nuovo Aperitivo si prepara con il Seprino Spumante Colli Euganei Doc, Bitter Bianco di Luxardo e l’Antico Luxardo, il Brodo di Arquà Petrarca dell’Azienda Agricola Scarpon e il Laurus Nobilis de il Ristorante La Montanella. Il programma di questi corsi gratuiti prevede la presentazione e la descrizione della ricetta, la spiegazione di brevi cenni sulla tecnica generale di preparazione degli aperitivi, la dimostrazione pratica e la preparazione dell’Aperitivo Godì.

Le date

mercoledì 21 settembre Victoria Club ore 15.00-16.30 Piazza Cortesi, 1 Abano Terme

mercoledì 28 settembre Victoria Club ore 15.00-16.30 Piazza Cortesi, 1 Abano Terme

mercoledì 5 ottobre Luxardo SPA ore 15.00 – 16.30 Via Romana, 42 - Torreglia

giovedì 13 ottobre Rist. La Montanella ore 15.00-16.30 Via Dei Carrararesi, 9 -Arquà Petrarca

giovedì 20 ottobre Cantina Montegrande ore 15.00-16.30 Via Torre, 2 - Rovolon

La frequenza al corso è obbligatoria per poter somministrare il prodotto. Al termine, gli operatori riceveranno un kit informativo promozionale gratuito dell’aperitivo. Per iscriversi è possibile registrarsi al link presente nel sito di Confcommercio Ascom Padova. Per ulteriori informazioni