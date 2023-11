Carenza di personale in ambito turistico, a Padova nasce il nuovo corso di formazione

L'Accademia delle Professioni, polo formativo veneto tra i più importanti e accreditati per la formazione professionale nell’ambito Food&Beverage e Scuola Italiana di Ospitalità, prima hotel-school in Italia, hanno lanciato nella regione il Corso di Specializzazione “Hospitality e Guest Experience” per rispondere alla crescente necessità del settore turistico di personale qualificato e professionale.

Il corso

Il corso “Hospitality e Guest Experience” affiancherà alle lezioni in aula, che si terranno a Noventa Padovana, un tirocinio personalizzato ad ognuno degli studenti, reso possibile dalla collaborazione con oltre 2mila imprese del turismo in tutta Italia e all’estero. Inoltre, al termine del corso verrà rilasciato un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore di livello EQF4 in Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio. Le candidature saranno possibili tramite il sito di SIO entro e non oltre il 6 novembre. “Il Corso di Specializzazione in Hospitality e Guest Experience”, ha spiegato Laura Boesso, Marketing Manager di Accademia delle Professioni, “rappresenta un’occasione straordinaria per acquisire le competenze di alto livello indispensabili per una carriera di successo nel settore turistico, in costante evoluzione e con promettenti trend occupazionali”. A Boesso ha fatto eco anche Giulio Contini, Direttore della Scuola Italiana di Ospitalità, che collabora con Accademia delle Professioni per il corso “Hospitality e Guest Experience”, secondo cui “il nostro programma di formazione è sviluppato in collaborazione con aziende ed esperti del settore e, grazie all’approccio teorico-pratico offerto dalla combinazione delle 400 ore di aula con le 400 ore di tirocinio in azienda, massimizza le possibilità di successo nel mondo del lavoro”.