Cos'è la Gaga Symphony Orchestra e perché è così particolare?

Come si legge dal sito ufficiale "Gaga Symphony Orchestra = Lady Gaga (sua la prima canzone che abbiamo arrangiato ed eseguito) + Radio Gaga (“You made 'em laugh, you made 'em cry, you made us feel like we could fly”).

Ok, chiaro. Perché “Symphony”? Perché il nostro stile parte dal grande ensemble orchestrale, quello che si studia in Conservatorio (qui ci siamo passati tutti) e arriva nei grandi teatri e nelle sale da concerto, mixato a entusiasmo dirompente e contagioso per il pubblico di tutte le età. La nostra musica restituisce così sonorità pop, rock e dance arrangiate in chiave sinfonica, per uno show incontenibile, che rende difficile stare seduti sulle poltroncine.



E ancora “Orchestra” perché siamo più di 60 giovani professionisti under 35 - a partire da Simone Tonin (il Direttore d’Orchestra) e Sara Prandin (il Direttore Artistico) - che grazie al gene Gaga e all’originalissimo repertorio symphonic-pop regaliamo pura emozione e divertimento sfrenato agli spettatori dai 2 ai 99 anni.

Tutto è successo qualche anno fa nella palestra di un liceo…"

Per saperne di più

www.gagasymphonyorchestra.com | info@gagasymphonyorchestra.com

Facebook @GagaSymphonyOrchestra

Instagram gaga_symphony

YouTube Gaga Symphony Orchestra

