Nome inglese, ma cuore tutto padovano: prosegue la crescita del music provider Rehegoo

Avere accesso a musica di qualità senza licenze attraverso playlist studiate ad hoc per ogni mood e settore, supportando contemporaneamente artisti emergenti: tutto questo è Rehegoo (rehegoo.com/it/), un music service provider fondato in Inghilterra nel 2014 dall’imprenditore padovano Marco Rinaldo, con l’obiettivo di abbattere le barriere che impediscono alle aziende e ai content creator di utilizzare la musica con licenza completa di cui hanno bisogno.

Rehegoo

Rehegoo detiene 1,3 milioni di canzoni ed é il primo produttore mondiale di musica rilassante, lavorando al fianco delle aziende per fornire la musica perfetta per le loro attività, studiando le esigenze di ogni settore e cliente specifico, dall’hotellerie alla GDO passando per luxury e retail. L’azienda ha attualmente sede in Inghilterra, Italia (proprio a Padova) e Polonia e conta oltre 100 dipendenti. Opera a livello globale, collaborando con aziende in tutto il mondo. Ha inoltre recentemente stretto nuove collaborazioni sul mercato italiano con Despar, Interspar, Eurospar, Original Marines, McArthurGlen, Casa Cipriani, Piazza Italia, Happy Casa, Bata e Leroy Merlin. Nel 2022, la music tech company ha avuto un incremento di vendite del 270% nel solo mercato italiano, insediandosi in migliaia di punti vendita.

Marco Rinaldo

Per il 2023, l’obiettivo dell’azienda è quello di rafforzare la sua posizione in Italia come fornitore di musica di qualità per ogni azienda, aumentando il numero di punti vendita che utilizzano la soluzione hardware. «Rehegoo - commenta il fondatore Marco Rinaldo - rappresenta per noi la migliore soluzione sul mercato italiano, poichè, oltre ad essere più economica rispetto ad altri fornitori, presenta un ampio catalogo, in quanto siamo noi stessi i produttori musicali, dando spazio alle voci emergenti del settore. Infine, Rehegoo è svincolata dalla burocrazia, poichè tutte le tasse di licenza sono incluse nel prezzo finale. Forti dei risultati raggiunti in questi anni, lo scopo del 2023 è sicuramente quello di stringere sempre più collaborazioni con le aziende, aiutandole e supportandole nella scelta della loro musica, parte fondamentale nell’esperienza in uno store».