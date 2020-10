Andrea Cesaro "ritrova" Alessandro Borghese: rappresenterà il Veneto a Cuochi d'Italia All Stars

Lo Cheff con due effe tra gli “all stars” di Cuochi d’Italia. Andrea Cesaro, cuoco di 32 anni di Montagnana, ritorna a rappresentare il Veneto nella gara ai fornelli di Alessandro Borghese. Dopo la straordinaria cavalcata dell’anno scorso - vittoria sfumata in finale solo per un punto e dunque secondo posto nazionale - cheff Cesaro (noto appunto per la doppia effe e la bombetta sempre in testa) è stato selezionato tra le “stelle” della nuova edizione del programma di Tv8 e Sky. Per la prima volta, infatti, va in onda “Cuochi d’Italia All Star”.

Gli chef delle scorse edizioni sono pronti a sfidarsi di nuovo per contendersi il titolo di miglior cuoco regionale d’Italia, questa volta tra i più apprezzati di tutte le edizioni fin qui trasmesse. Andrea Cesaro è tra i 32 concorrenti scelti per questa gara d’èlite e porterà nuovamente i piatti tipici del nostro Veneto. Presenza ironica e immancabile del cooking show come sempre lo chef Alessandro Borghese, che in questa nuova versione del format si alternerà tuttavia con più ruoli. Il conduttore sarà chef Cristiano Tomei. Giudice preciso e instancabile è invece chef Gennaro Esposito, che sarà affiancato di volta in volta da cuochi di fama come Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Diego Rossi, Davide Palluda, Igles Corelli, Giuliano Baldessari, Tano Simonato. Il primo appuntamento per lo Cheff con due effe è mercoledì prossimo, 21 ottobre, alle 19.30 su Tv8. Il primo avversario sarà l’Umbria.

Andrea Cesaro è volto noto nella cucina padovana: la sua è una figura che “spacca” lo schermo. L’anno scorso ha ottenuto il secondo posto alla trasmissione “Cuochi d’Italia” di Alessandro Borghese su Tv8-Sky, che ha regalato davvero soddisfazioni imprevedibili soprattutto dal punto di vista dell’affetto e del riscontro di pubblico. Già quattro anni fa aveva vinto il programma televisivo “Chopped” condotto da Gianmarco Tognazzi e trasmesso su Food Network. E’ stato inoltre protagonista di una “serie” per la tv Black&White in cui ha insegnato cucina a dei ragazzi down. Insegnante di cucina al Cfp “Manfredini” di Este, ha recentemente pubblicato il volume di ricette “Sognando il mare” con Trenta Editore.