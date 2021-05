I cuori della solidarietà per il Cuamm medici con l’Africa: un’idea regalo per la festa della mamma

Nella settimana dedicata alla festa della mamma Campagna Amica punta i riflettori su “Solo dal Cuore”, l'iniziativa delle imprenditrici di Coldiretti per sostenere concretamente l'attività di Medici con l'Africa Cuamm. Gli originali cuscini a cuore realizzati dalle agrisarte di Coldiretti, in doppia stoffa con tessuto Made in Italy e Wax tipicamente africano, sono il simbolo dell’iniziativa che ha già raccolto oltre 15 mila euro per la realizzazione di un reparto di maternità e una scuola per ostetriche a Rumbek in Sud Sudan. Nelle ore in cui arriva la buona notizia che il giovane vescovo di Rumbek, il vicentino Christian Carlassare, si sta rapidamente riprendendo dopo l’attentato, le donne di Coldiretti si mobilitano nuovamente per l’iniziativa solidale e coinvolgono i clienti del Mercato Coperto di Campagna Amica Padova in via Vicenza. Nella festa dedicata alla mamma l’originale cuscino è il miglior regalo per esprimere gratitudine e riconoscenza.

L'estrazione

Fra tutti coloro che mercoledì 5 maggio, dalle 15 alle 19, e sabato prossimo, dalle 8 alle 13, faranno la spesa al Mercato Coperto di Campagna verranno estratti dieci speciali cuscini #solodalcuore. Domenica mattina invece chi spenderà al Mercato Coperto almeno 120 euro riceverà il cuscino in omaggio. L’estrazione dei vincitori si terrà domenica 9 maggio alle ore 10.30.

Il cuscino

«Per l'operazione solidale #solodalcuore – spiega Valentina Galesso, leader padovana di Coldiretti Donne Impresa - sono scese in campo tutte le colleghe di ogni regione che a loro volta hanno coinvolto vari testimonial pronti a condividere il progetto del Cuamm 'Prima le mamme e i bambini. Mille di questi giorni' E così il cuscino realizzato dalle agrisarte veneziane in doppio tessuto Made in Italy e Wax in fibra naturale e' arrivato in ogni parte d'Italia. La pandemia non ha fermato la voglia di aiutare, è una responsabilità che sentiamo dentro come donne dei campi ma che proprio con questa iniziativa sappiamo ora appartenere a tante altre persone. Con l’incremento della beneficenza puntiamo anche a costruire una scuola per ostetriche per formare le operatrici sul posto».

Come ordinare i cuscini

Per ordinare le piccole opere d’artigianato che collegano due mondi lontani, pezzi unici che parlano diverse lingue ma intrecciano letteralmente varie culture in modo indissolubile basta consultare il sito www.solodalcuore.it.