Da Torino a Padova, torna la raccolta fondi contro i tumori cerebrali “Da Santo a Santo”

La Da Santo a Santo, una lunga pedalata di raccolta fondi contro i tumori cerebrali -circa mille chilometri in soli sei giorni - partirà il 30 maggio da Torino, passerà da Savona, La Spezia, Firenze (Pisa), San Marino, Modena, per poi chiudere la “volata” sabato 4 giugno nel Sagrato della Basilica del Santo, come ormai tradizione vuole.

Fabio Celeghin

Protagonista per la nona volta di questa impresa ciclistica è Fabio Celeghin, 49 anni, vice presidente della Fondazione Giovanni Celeghin nonché amministratore delegato del gruppo veneto DMO Spa (titolare dei marchi Caddy’s, L’Isola dei Tesori, Beauty Star e Lob’s), grande appassionato di ciclismo, come lo era il padre Giovanni.

Fabio Celeghin

Nelle scorse edizioni sono stati pedalati circa 9mila chilometri e raccolti e donati 1,2 milioni di euro.

A Massimo Callegaro

Questa 9a edizione è dedicata a Massimo Callegaro, amico e sostenitore della Fondazione, scomparso lo scorso aprile a poco più di due anni dalla diagnosi di glioblastoma.

A chi sarà devoluto il ricavato e come donare

L’intero ricavato dell’evento verrà destinato all’apertura di un nuovo bando, per l’assegnazione di nuovi progetti di ricerca. Quest’anno sarà possibile contribuire all’iniziativa donando chilometri al link: https://www.dasantoasanto.it/ e donando alle casse dei negozi BEAUTY STAR Profumerie – CADDY’S – L’ISOLA dei TESORI – PILATO – PIU’ME – PROSHOP.

Il programma

Di seguito la timeline, con tutte le tappe in programma quest’anno:

29 maggio – evento di presentazione ospiti del Museo Storico Reale Mutua. Donazione alla Neuro-Oncologia – Università di Torino, prof. Riccardo Soffietti

30 maggio – partenza da Torino – Gran Madre - con arrivo a Savona.

31 maggio – partenza da Savona con arrivo a La Spezia

1 giugno – partenza da La Spezia con passaggio a Pisa – azienda ospedaliera - per ufficializzare la donazione di 100mila euro per un progetto di ricerca scientifica sul glioblastoma, il tumore al cervello più comune e aggressivo.

2 giugno – partenza da Firenze con arrivo a San Marino.

3 giugno – partenza da San Marino con arrivo a Modena

4 giugno – partenza da Modena con arrivo a Padova - Sagrato della Basilica del Santo - per ufficializzare la donazione di 185mila euro per un progetto di ricerca scientifica sul glioblastoma presso Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina Molecolare.

Fondazione Giovanni Celeghin Onlus

La Fondazione, nata dalla volontà dei figli di Giovanni Celeghin, Fabio e Annalisa – imprenditori padovani come il padre, fondatore del gruppo DMO Spa – è nata nel 2012 per sostenere la ricerca scientifica attraverso il finanziamento di progetti legati ai tumori cerebrali.

Ad oggi sono stati finanziati e sono in corso di finanziamenti progetti, borse di studio, supporto psicologico per i malati e i loro care-giver, arredamenti di sale cure per circa 2,5 milioni di euro in vari ospedali, università e centri di ricerca italiani.

Con il patrocinio del Comune e della Provincia di Padova, Comune di Torino.

https://www.fondazioneceleghin.it/