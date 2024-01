È festa alla Daigo Music School, 25 anni di attività dedicati alla musica e all’alta formazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

La Daigo Music School è nata alla fine del 1998 ispirandosi alle blasonate scuole anglosassoni e prendendo spunto dalla celebre serie tv e musical “Fame - Saranno Famosi” sull’esempio di scuole oltreoceano che ancora nel Veneto non esistevano, inserendo negli insegnamenti anche il “pop” e il “rock”. Nella sua lunga storia ha collaborazioni con artisti e musicisti che hanno fatto la storia della musica, con l’organizzazione di eventi, attività didattiche, workshop, pubblicazioni discografiche e multimediali, format televisivi e spettacoli nell’ambito non solo della musica ma anche del musical.

I numeri

Sono oltre 2500 gli allievi provenienti da Padova, ma anche da tutto il Veneto e altre regioni che si sono formati nella scuola: alcuni di loro hanno raggiunto risultati professionali di grande prestigio partecipando alle note trasmissioni “Amici”, “Ti Lascio una Canzone”, “Io Canto”, “The Voice”, “Castrocaro”.

Gli artisti

Enrico Turetta è entrato prima nel Piccolo Coro e poi come musicista con lezioni di batteria, nel 2011 con la canzone “Un punto di vista strambo” si è aggiudicato il titolo di vincitore della 54-esima edizione dello Zecchino d’Oro e poi ha pubblicato il singolo “È la notte di Natale” (ed. Daigomusic) che ancora oggi è uno dei brani più ascoltati dai bambini di tutta Italia ed eseguito anche nel 2019 con l’orchestra del Maestro Renato Serio al “Concerto di Natale” in sala Nervi davanti a Papa Francesco.

Thomas Avveduto, classe 2003, entrato in sfida nel popolare talent tv di Maria de Filippi nell’edizione 2019 oggi sta lavorando con l’etichetta Daigomusic al suo primo Ep, dopo diversi singoli con importanti riscontri nelle principali piattaforme e social.

Lucia Solazzo, in arte “Lulù”, anche lei sotto la guida della vocal coach Chris Lirussi, docente di canto moderno della scuola, a soli 12 anni, ha realizzato il suo primo singolo “Arriva l’Estate” e nel programma “The Voice Kids” condotto da Antonella Clerici è arrivata in finale nel team di Gigi D’Alessio.

I fondatori

Motore trainante della scuola sono la passione e la grande professionalità dei soci fondatori, Cristiana Lirussi e Nicola Albano, che in questi anni hanno sempre avuto le idee chiare su cosa offrire ai propri allievi. «Nella nostra realtà puntiamo a sviluppare il talento fin dalla tenera età — afferma Lirussi, presidente e vocal coach, ideatrice del metodo di canto Vocalrise — utilizzando sempre didattiche efficaci e non facendo mancare mai gli stimoli e i progetti. Come diceva Victor Hugo, cò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime. La musica è un linguaggio universale, a prescindere dall’età, dal sesso, dalla provenienza sociale e dalla lingua».

Il nome

«Il nome Daigo – prosegue Albano, responsabile editoriale e produttore discografico dell’etichetta Daigomusic – lo abbiamo selezionato dal dizionario giapponese che letteralmente viene tradotto in grande satori o grande risveglio, ma tra i vari significati a noi piaceva quello di grande forza delle idee. Non è necessario cercare all’estero o lontano da casa una scuola in grado di offrire occasioni di formazione con altissimi standard qualitativi, sia in ambito didattico che di struttura».

La location

La sede di Limena di oltre 200mq offre la possibilità non solo di trovare attrezzature sempre all’avanguardia, ma anche uno studio di registrazione e di produzione audiovideo, disponibile per gli allievi frequentanti e musicisti già affermati. Tra i numerosi artisti che hanno partecipato a progetti discografici della Daigo ci sono artisti di livello assoluto come Andrea Braido (Pausini, Zucchero, Vasco, Mina), Ian Paice (Deep Purple), Fiorella Mannoia, Grazia Di Michele, Joe Diorio, Pier Foschi (Jovanotti), Daniele Di Gregorio (Paolo Conte, Mina), Massimo Varini (Nek). L’importanza dell’attività della scuola anche sul territorio è testimoniata dai recenti riconoscimenti dalla Provincia di Padova e del Comune di Limena con cui è attiva una collaborazione pluridecennale.

Nelle foto (da comunicato stampa) Cristiana Lirussi e Nicola Albano ricevono riconoscimento dal Presidente Vicario della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo