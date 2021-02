Čechov vince la sera dedicata a Damiano Michieletto con il record di ascolti su Rai 5

Dopo il debutto in diretta televisiva dal Teatro alla Scala di Milano della Salome di Richard Strauss, che ha raccolto lo 0,11 per cento di share con 28 mila spettatori, i due atti unici checoviani prodotti dal Teatro Stabile del Veneto, La domanda di matrimonio e L’orso, hanno totalizzato 400 mila contatti. Un successo accolto con grande soddisfazione dal Teatro Stabile del Veneto e da Rai Cultura, che hanno voluto riproporre lo spettacolo di prosa anche nel pomeriggio di domenica, dove gli Atti unici hanno superato lo share del giorno precedente con lo 0,22 per cento e 35 mila spettatori.

Il successo che ripaga gli sforzi

«Sono numeri che ci riempiono di soddisfazione e ripagano gli sforzi, che in questo periodo stiamo facendo per il bene del teatro e per i nostri spettatori. Questa è la vera accensione dei teatri – afferma Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto –. Inoltre il fatto che gli “Atti unici” siano stati prediletti tra gli appuntamenti della serata è il segnale che la prosa è viva. Ribadisco il ringraziamento alle camere di commercio di Padova, Venezia e Treviso il cui sostegno è stato fondamentale per la realizzazione della produzione».