"Delfini Forever": online il secondo video dello concerto che un anno fa infiammò i padovani

Da domenica 17 gennaio dalle ore 18 l’associazione Tempi e Ritmi, ad un anno esatto dall’evento, propone in streaming, sulla propria pagina Facebook e sul canale YouTube la seconda puntata del concerto-spettacolo “Delfini Forever” ideato per celebrare , sul palco del Piccolo Teatro di Padova, un anno fa, Renzo Levi Minzi e la sua carriera di cantante, per tanti anni voce de “I Delfini”, ed allo stesso tempo per ricordare, assieme a Giorgio Castellani (membro originario del complesso padovano, fino alla “svolta discografica”) anche gli amici che non ci sono più, Franco Capovilla, Sergio Magri e Mario Pace (gli altri “Delfini”).

Il video

La seconda puntata inizia con uno spazio ulteriore di talk-show per un momento amarcord di Renzo e Giorgio, sulla fase del successo discografico de I Delfini; successivamente torna la musica live con la riproposizione di canzoni del gruppo beat padovano per antonomasia (da “Tu te ne vai” a “C’e’ un posto migliore per noi, da “Signora/ Una fetta di limone” a “Il mio dolore”) suonate in questa occasione dai due storici musicisti assieme a “Le Sensazioni” (Mauro Moschin, Massimo Salasnich, Valerio Poncini, Max Marchioli). Per chiudere la puntata arriva la performance dei primi ed inattesi ospiti speciali, intervenuti per festeggiare Renzo e Giorgio: i Los Locos (il duo dei tormentoni latino-dance “Macarena”, “Meneito” “El tic tic tac” ecc.).

Sempre disponibili

Tutti e quattro i video, dopo la prima messa in onda nella data indicata, rimarranno disponibili online in rete senza limiti di tempo.