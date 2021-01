"Delfini Forever": online il video dello spettacolo che un anno fa infiammò i padovani amanti degli anni '60

L’Associazione Tempi e Ritmi, ad un anno esatto dall'evento, propone in streaming, in quattro puntate, il concerto -spettacolo “Delfini Forever” ideato per celebrare , sul palco del Piccolo Teatro di Padova , Renzo Levi Minzi e la sua carriera di cantante, per tanti anni voce de “I Delfini”, ancora sulla scena in Italia e all’estero con la sua grinta e la sua voce inconfondibile, ed allo stesso tempo per ricordare, assieme a Giorgio Castellani (membro originario del complesso padovano, fino alla “svolta discografica”) anche gli amici Franco Capovilla, Sergio Magri e Mario Pace (gli altri “Delfini”) prematuramente scomparsi.

Il successo al botteghino è stato incredibile, con il sold-out realizzato molti giorni prima dell'evento, e l'entusiasmo in sala è stato contagioso.

Il video

In attesa di riappropriarsi dei palcoscenici, gli associati di Tempi e Ritmi, con orgoglio e nostalgia, pur consapevoli di non averlo realizzato con modalità tecniche di prima qualità (essendo stato originariamente girato ai soli fini di documentazione interna) hanno deciso di proporre al pubblico della rete il filmato-testimonianza del grande evento di inizio 2020, che arrivò poco prima dell'inizio dell'era Covid-19.

Il gruppo

Renzo Levi Minzi, con il supporto e la “memoria storica” di Giorgio Castellani, assieme a “Le Sensazioni” (Mauro Moschin, Massimo Salasnich, Valerio Poncini, Max Marchioli) ha riproposto dal vivo i più grandi successi del gruppo beat padovano per antonomasia , capace di vincere “Bandiera gialla”, di incidere anche all’estero e di volare oltre-Oceano per apparire addirittura alla tv Usa CBS all’Ed Sullivan Show e realizzare una tournée in Sudamerica.

La prima parte

Nella prima parte (che sarà disponibile online da domenica 10 gennaio ore 18, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook “Tempi e Ritmi”) viene dato il giusto risalto alla “nascita” dei “Delfini” con un primo amarcord di Renzo e Giorgio, in dialogo con Massimo Salasnich; successivamente arriva il momento tanto atteso della musica live con la riproposizione di alcune delle più note canzoni dei Delfini (da “Tu te ne vai” a “Tu devi ritornar da me” da “Il mio dolore” a “Stasera sono solo” e tante altre).

La seconda parte

Nelle parti successive (in streaming rispettivamente domenica 17, domenica 24 e domenica 31 gennaio) vedremo le performance degli ospiti speciali intervenuti per festeggiare Renzo e Giorgio: i Los Locos (il duo dei tormentoni latino-dance “Macarena”, “Meneito” “El tic tic tac” ecc.) Nicola “Niko” Congiu (che ha avuto collaborazioni all’estero con artisti del calibro di Celine Dion, Mariah Carey, Chicago, solo per citarne alcuni, ed anche acclamato come “Il migliore Elvis mondiale” a Graceland) Sergio Ricci (cabarettista e spassoso imitatore di cantanti e personaggi, noto al grande pubblico anche per aver impersonato nei programmi tv di Giorgio Panariello e Carlo Conti il fantomatico cantante di liscio “Tony Corallo” interprete del tormentone “Lauretta mia…”), e Consuelo (una delle più belle ed intense voci del panorama italiano).

Dettagli

Tutti i video, dopo la prima messa in onda nella data indicata, rimarranno disponibili online nella rete senza limiti di tempo. L’evento era stato patrocinato dal Lions Club Padova Morgagni e l’utile dell’iniziativa è stato destinato a “Il sogno di Stefano – Onlus” (per donare un sorriso ai piccoli malati di rene).