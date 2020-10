“Direttamente Live”: torna l'appuntamento in diretta con la comicità con il trio Marco e Pippo

Torna l’attesissimo appuntamento con la comicità dell’unico duo che è un trio Marco e Pippo. Lo scorso 30 settembre i popolari cabarettisti sono tornati “dal vivo” ad abbracciare virtualmente la loro vasta comunità di fans e per presentare il loro progetto Sketch Comedy Zio Ueb, corto comico seriale di 10 puntate in anteprima web ogni giovedì.

Un successo

“Direttamente Live” è stato accolto e seguito con un entusiasmo senza precedenti, in un’ora di diretta sui canali social migliaia di follower ed un’interazione continua ed elevata. Emozionati di ritornare ad interagire con messaggi e telefonate in diretta con i loro fans, Marco, Pippo e Gaetano hanno dato il meglio di sé, ospitando anche l’Assessore Ciano Contin e divertendosi come si faceva una volta in giochi di animazione e “di contatto”, tra cui il cruciverbone. Un’ora letteralmente volata via per un appuntamento di qualità, firmato come Zio Ueb dal regista cinematografico Enrico Lando, registrato in uno studio televisivo equipaggiato delle migliori tecnologie e con la produzione griffata ZED!, nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti.

Nuovo appuntamento

A grandissima richiesta, l’appuntamento torna mercoledì 14 ottobre alle 20.30 sul profilo Facebook di Marco&Pippo, Zed e Ticketmaster.

«Insieme ce la faremo»

«In questi mesi difficili ed incerti, il contatto con il pubblico rimane il nostro raggio di sole, speriamo di essere lo stesso per loro con la nostra comicità. Vogliamo pensare che con i nostri amici e fan siamo dei grandi compagni di viaggio, all’insegna del sorriso e del buonumore. Ogni momento di svago e di leggerezza che possiamo generare e condividere, è un piccolo grande traguardo per tutti noi. Insieme, ce la faremo. Sanità e restrizioni permettendo, dal 15 gennaio ritorneremo dal vivo con 6 imperdibili appuntamenti al Gran Teatro Geox».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grandi sorprese

Si preannunciano grandi sorprese, dai collegamenti intercontinentali con fuso orario alla presentazione della collezione fashion più glamour della prossima stagione... Direttamente Live, mercoledì 14 ottobre dalle ore 20.30, non mancate!