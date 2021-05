La panchina lilla si sposta al parco: l'iniziativa per la Giornata mondiale dei Disturbi Alimentari

La Panchina Lilla, presente in Comune a Selvazzano Dentro dal 2017, quest’anno esce e vedrà la prima installazione esterna al Parco Baleno, a Tencarola, mercoledì 2 giugno alle ore 11.30 in occasione della Giornata Mondiale dei Disturbi Alimentari.

Disturbi alimentari

Giornata che quest’anno promuove quattro punti essenziali di equità: affrontare tutte le forme di Disturbo Alimentare, le cure, l’accesso alle cure e al recupero per tutti, equità per il trattamento per le persone più fragili ed emarginate. «Noi Volontari dell’Associazione “Ali di Vita” - spiega la Presidente Loredana Borgato - condividiamo questo forte messaggio e assieme alla Città di Selvazzano Dentro, con il simbolo che ci accompagna da quattro anni, la Panchina Lilla, porteremo avanti il nostro operato con l’ascolto e la condivisione che da sempre ci permette di avvicinare le famiglie e farle uscire dalla paura, dalla vergogna, per sostenerle dando un primo supporto ed indirizzarle alle figure abilitate alla cura, perché è molto importante intervenire tempestivamente». Afferma il sindaco Giovanna Rossi: «Il 2 giugno è in programma la sesta Giornata Mondiale dei Disturbi Alimentari. L’Associazione “Ali di Vita” con le numerose iniziative che organizza nel territorio da anni offre alla Cittadinanza la possibilità di conoscere a fondo questi disturbi che sono dei disagi profondi e che purtroppo spesso si trasformano in patologie di difficile cura. Parlarne, sensibilizzando le persone, significa già mettere in campo azioni preventive, conoscere i sintomi di queste problematiche, significa fermarle prima che diventino un problema».