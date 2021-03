"Dantedì": dai monumenti di Padova viene raccontata e letta da Vittorio Sermonti la Divina Commedia

In occasione delle celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, il Comune di Padova, in collaborazione con Emons audiolibri, propone l'ascolto di alcuni brani estratti dall'audiolibro "La Divina Commedia raccontata e letta da Vittorio Sermonti".

Scarica la locandina dell'iniziativa

I file audio proposti sono stati concessi gratuitamente dalla casa editrice Emons audiolibri per realizzare l'iniziativa, che viene proposta non solo a Padova ma anche in altre città italiane.

L'evento

Giovedì 25 marzo vengono trasmessi da Palazzo Moroni, dalla Loggia della Gran Guardia e dalla Loggia Amulea le registrazioni di alcuni canti integrali.

Dettagli

Inoltre, nei supermercati dei gruppi Aspiag (Despar, Eurospar, Interspar), Pam (Pam Local, Pam City), Famila, Alì, Coop, Conad e Spax, vengono trasmesse pillole delle registrazioni.

Le pillole dei canti de "La Divina Commedia" vengono trasmesse anche da Radio Padova, media partner dell’evento, Radio Easy Network e Radio Cafè.

Iniziativa realizzata grazie alla qualifica di Padova come "Città che legge".

Aderiscono all'iniziativa Ascom, Confesercenti, Appe e il Caffè Pedrocchi.

Per conoscere le letture proposte visitare il sito https://www.padovanet.it/evento/danted%C3%AC-la-divina-commedia-raccontata-e-letta-da-vittorio-sermonti