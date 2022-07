Una calorosa partecipazione dei cittadini, le riprese del docufilm a Battaglia volgono al termine

Fino a sabato 2 luglio,in mattinata, si svolgono a Battaglia Terme le ultime riprese della prima puntata del docufilm "In cerca dell'acqua che ride".

L'opera

La sceneggiatura è ispirata al romanzo di Paolo Malaguti "Se l'acqua ride". Malaguti è anche autore della sceneggiatura, insieme al regista Michele Angrisani. Oltre a Ganbeto (il giovane promettente attore Umberto Menapace), Caronte (il barcaro Loris Verganesi), il papà di Ganbeto (l'esperto attore Silvio Comis), Scaia (il giovanissimo Francesco Angrisani) e le figure e le comparse battagliensi coinvolte, in questi giorni è anche il turno proprio dello scrittore Paolo Malaguti, presente per l'occasione sul set. Malaguti interpreterà se stesso, in una serie di sequenze, confrontando i principali temi, trattati dal romanzo, col giovane Ganbeto, nei luoghi evocativi di Battaglia Terme.

La disponibilità di Battaglia e dei suoi abitanti

La calorosa partecipazione dei cittadini di Battaglia, e il tempo clemente, nel senso che la luce, elemento fondamentale nella cinematografia, è stata finora perfetta, è di incoraggiamento per gli esiti dell'opera.

Il produttore Videolab e l'organizzatore/promotore associazione TVB confidano nell'accoglimento del progetto presso gli investitori, per completare nei prossimi mesi le puntate previste dal piano dell'opera.

Già ora si ringrazia per l'ampia disponibilità dimostrata, consentendo le riprese nei diversi luoghi del paese , i cittadini, l'amministrazione comunale e il Museo civico della navigazione fluviale di Battaglia Terme. Una perfetta location.