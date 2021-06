Docufilm, premiazioni e proposte enogastronomiche: partenza di slancio per il "Weekend dei Sapori"

Il Salone dei Sapori per la sua terza edizione è tornato con il Weekend dei Sapori, un “weekend del Santo”, il primo in zona bianca

Il Salone dei Sapori per la sua terza edizione è tornato con il Weekend dei Sapori, un “weekend del Santo”, il primo in zona bianca, dall’11 al 13 Giugno, partito con un appuntamento istituzionale nella splendida cornice del Palazzo della Ragione, nel quale sono state premiate le eccellenze enogastronomiche del territorio, al cospetto delle autorità cittadine e della regione.

I premiati

FIVE, con i soci fondatori Umberto Marzotti, Matteo Pacchioni, Filippo Nasci, Alessandro Pigozzo, Edoardo Zoppellaro

BIRRA CRAK, Anthony Pravato, Claudio Franzolin, soci fondatori

CAFFE' PEDROCCHI, Direttore Manolo Rigoni, Responsabile Eventi Nicoletta Zennaro

PASTICCERIA ESTENSE, pasticciere Federico Luni

BERTO’S CUCINE, con Marco Lebiu, Direttore Commerciale

CHEF ISABELLA GUARIENTO, vincitrice di Cuochi d’Italia

LUXARDO, Filippo Luxardo, Responsabile Commerciale Italia

ASSOCIAZIONE RICUCIAMO, Cristina Checchin, Chiara Checchin, Stefania Miotto

CA’ LUSTRA, con Linda Zanovello

FONDAZIONE NERVO PASINI (CUCINE POPOLARI), Presidente Fondazione Don Luca Facco e Direttrice Cucine Suor Albina Zandonà

Il docufilm

Il Palazzo della Ragione ha ospitato in anteprima la prima proiezione di uno dei progetti più importanti legati alla terza edizione del Salone dei Sapori, il docufilm “Io Salone, il custode del gusto”, dedicato all’antico mercato del Sotto il Salone, prodotto da Superfly Lab, diretto da Enrico Lando e con la voce narrante di Andrea Pennacchi (sarà possibile assistere alla seconda proiezione, date le molte richieste, anche Domenica 13 Giugno, alle ore 16.00 sempre in Palazzo della Ragione). Presenti il regista e tutti i partecipanti al docufilm, che ricordiamo verrà presentato aanche nell’ambito 78esima Mostra del Cinema di Venezia, con il patrocinio di Veneto Film Commission. Il docufilm verrà inoltre divulgato e pubblicato gratuitamente online, un mix di interviste, immagini inedite e materiali d’archivio che ritraggono l’antico mercato come un social network naturale, un custode del gusto, un padre della città che nutre e protegge una tradizione immutata nei secoli. Nei suoi otto secoli di storia l’antico mercato del Sotto il Salone è diventato il simbolo della città di Padova – della “Patavinitas” – e luogo unico al mondo, un punto di incontro tra la passione degli artigiani del gusto e l’amore incondizionato dei cittadini e dei visitatori provenienti da ogni dove.

Weekend dei Sapori

Padova torna a parlare il linguaggio del gusto, grazie a 100 tra ristoratori, bar, enoteche, pasticcerie, enogastronomie che proporranno a cittadini e visitatori che potranno sedersi nel loro locale preferito, gustando le proposte riservate alle specialità del territorio. La città del Santo celebrerà così la ripartenza e le tanto attese riaperture, al fianco della categoria della ristorazione, riscoprendo inoltre il piacere dello stare assieme, tra i plateatici, le vie della città e nelle piazze trasformate in salotti, allietati dai sottofondi musicali curati da Rehegoo e Radio Company, tra cicchetti e snack farciti con i prodotti del territorio. È possibile scoprire tutti i locali che hanno aderito all’iniziativa - grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria - tra ristoranti, bar, enoteche, pasticcerie ed enogastronomie nel sito www.salonesapori.it, sfogliando nella vetrina virtuale interattiva tutte le proposte enogastronomiche dedicate ai sapori del nostro territorio. Tutte le informazioni su tutti gli appuntamenti si possono trovare nel sito ufficiale www.salonesapori.it. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Padova e del contributo del Comune di Padova Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive e Regione del Veneto.