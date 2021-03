Una collezione dedicata alle donne: le esclusive proposte della pasticceria Biasetto

Il giallo come comune denominatore per le referenze dedicate ad omaggiare la donna e il giorno della sua festa. Sono le proposte della Pasticceria Biasetto per l’8 marzo, disponibili nei negozi e nell’eshop del Maestro Pasticcere

Come tutti gli anni la Pasticceria Biasetto di Padova celebra la figura della donna nella sua immensa forza e raffinatezza, dedicandole una collezione in edizione limitata piena di luce e amore. Dolci creazioni artigianali eleganti e autentiche, perfette per stupire con classe.

La collezione completa

La collezione completa firmata Luigi Biasetto e dedicata alla donna - comprensiva della storica tortina “Unica” - è disponibile nella pasticceria flagship di Padova, nel negozio di Udine e nelle rivendite autorizzate Biasetto. Una selezione di prodotti è presente, per la prima volta, anche nello shop online www.pasticceriabiasetto.it, con consegna in tutta Italia. Le referenze per la Festa della Donna sono:

I prodotti

• Unica, la tortina storica dedicata alle donne. È stato scelto questo nome per celebrare la donna nella sua unicità ed è la rivisitazione della classica torta Mimosa, racchiusa però in una sfera che simboleggia il mondo. Unica è delicata al palato e preziosa nelle forme, come ogni donna del mondo (NB: non è disponibile nell’eshop).

• Macaron Mimosa, una limited edition dei famosi macaron Biasetto dai gusti delicati e raffinati: un cremoso al mascarpone e un cuore di caramello alla curcuma e zenzero. Il guscio è serigrafato con un motivo a mimosa e l’inconfondibile B di Biasetto.

• Scrigno della Donna è uno scrigno di cioccolato pensato per stupire con eleganza e gusto. Due gusci di cioccolato bicolor racchiudono dei golosi cioccolatini misti.

La versione piccola contiene:

1 cioccolatino cuore giallo con cremino alle mandorle e riso soffiato

1 cioccolatino Boero giallo con ripieno al limone e lime

1 Doppio cuore giallo pralinato alle mandorle con croccante al sesamo

La versione grande contiene:

1 cioccolatino cuore giallo al latte con crema di mandorle e riso soffiato;

3 cioccolatini cuore fondente al caffè e marsala;

3 cioccolatini cuore al latte e caramello mou;

Per entrambe le versioni dello Scrigno della Donna è stata scelta una confezione trasparente con fiocco a tema.

• Blister cioccolatini cuore giallo misti da tre o sei pezzi (cuore giallo al latte con crema di mandorle e riso soffiato, doppio cuore giallo pralinato alle mandorle con croccante al sesamo).

Prezzi nello shop online www.pasticceriabiasetto.it:

Scrigno Della Donna piccolo 13 euro

Scrigno Della Donna grande 27 euro

Macaron Mimosa 6 pz 15 euro

Blister cioccolatini 6 pz 7 euro

Info

Pasticceria Biasetto

Via Facciolati 12 - 35127 Padova

Tel. 049 8024428

www.pasticceriabiasetto.it

info@pasticceriabiasetto.it

Nota: i crediti delle foto sono di Lucio Linguanotto

