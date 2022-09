Fielmann dona 500 libri a una scuola elementare padovana

«Fielmann sostiene che gli investimenti nella comunità siano investimenti nel futuro», spiega Ivo Andreatta, CEO Fielmann Italia. «Per questo la responsabilità sociale d’impresa è per noi di fondamentale importanza, da sempre». Come azienda di famiglia, Fielmann è attenta ai bisogni dei suoi clienti e pensa in generazioni. Questo concetto si traduce in una vera e propria filosofia che si applica a tutte le funzioni dell’azienda e ai suoi fornitori. Lo scopo è di produrre valore per la comunità, l’azienda stessa e i suoi dipendenti. L’attenzione nei confronti del cliente e il valore delle persone sono da sempre centrali rispetto a ogni decisione ed è ciò che ha permesso ai clienti Fielmann di dare fiducia all’azienda.

Donazione

L’impegno di Fielmann a sostegno del territorio si traduce quindi nella costante volontà di investire in progetti locali e nazionali, a beneficio del tessuto sociale. L’azienda, infatti, da sempre sostiene l’istruzione e la formazione delle nuove generazioni, per questo nella città di Padova, Fielmann ha abbracciato il progetto di Giunti al Punto, donando 500 libri alla scuola primaria Gozzi di via Montanari. L’obiettivo dell'iniziativa è promuovere la lettura, donando un importante contributo alla formazione di bambini e ragazzi, per insegnare loro il valore della cultura che da sempre è fonte di ricchezza per il nostro Paese. La consegna ufficiale è avvenuta alla presenza di Giulia Antonello, referente del plesso Gozzi, Giulia Rigotti, store manager di Fielmann Padova e Beatrice Chiezzi, di Giunti al Punto. «La condivisione di valori comuni, il senso di responsabilità per le generazioni a venire, hanno reso questa collaborazione con Giunti al Punto del tutto naturale. Desideriamo che questo progetto Fielmann possa essere un’iniziativa concreta di sostenibilità sociale volta a creare beneficio per la comunità padovana» spiega Giulia Rigotti, Store manager Fielmann Padova. Fielmann pensa ogni anno anche Comuni, musei e archivi storici con numerose donazioni. Dal 2019 l’azienda ha sostenuto oltre 50 organizzazioni e progetti culturali locali. Per Fielmann, inoltre, lo spirito di squadra è fondamentale. Promuove le attività di associazioni sportive, sponsorizza competizioni ed eventi, finanzia i premi per le gare. Più di 400.000 bambini e giovani giocano e vincono con una maglietta sponsorizzata Fielmann.